Watersnoodmuseum ontwikkelt interactief programma voor jeugd

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft een leerzaam en interactief Jeugdwatersnoodmuseum opgezet. In de speciale jeugdroute door het museum ontdekken kinderen van 8 tot 12 jaar de waargebeurde verhalen over de Watersnoodramp van 1953 aan de hand van ooggetuigen Koos en Mina. Kinderen maken een stap terug in de tijd en leren met schriftjes, opdrachten en games alles over de geschiedenis van de watersnood en wat er nu wordt gedaan om water tegen te houden. En ze ontdekken de kracht van het water. Het Jeugdwatersnoodmuseum heeft een interactieve kinderroute door het museum. Koos en Mina zijn twee ooggetuigen die tijdens de ramp 5 en 12 jaar oud waren. Ze nemen de jonge bezoekers mee in hun verhaal die zo onderweg leren over de watersnoodramp. Onderdeel van de jeugdroute is ook een bestaande Deense geschenkwoning die volledig in oorspronkelijke is ingericht. Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk doneerden na de ramp samen meer dan 800 dergelijke woningen. Deze woning in het museum heeft originele inrichting en daar maken kinderen kennis met Janny, haar ouders en haar verhaal. Wie de woning betreedt, ervaart de sfeer alsof de tijd is blijven stilstaan in de vijftiger jaren, de tijd na de watersnood.

Schriftje in vijftiger jaren stijl

Een bezoek aan het Watersnoodmuseum is bij uitstek geschikt voor jongeren tussen 9 en 12 jaar als ze zelfstandig aan de slag willen gaan met de lees- en schrijfopdrachten. En daarnaast zijn het niet allemaal vrolijke ervaringen. Jongeren kunnen de jeugdroute volgen aan de hand van een schriftje in vijftiger jaren stijl. Dit schriftje bevat informatie over het ervaringsverhaal van Mina of Koos. Voor beide verhalen kunnen kinderen kiezen uit Nederlands, Duits, Frans of Engels. De watersnoodkinderen stellen zich voor en verspreid door het museum zijn allerlei locaties waar jonge bezoekers vragen mogen beantwoorden. Zo leren ze meer over de ervaringen van Koos en Mina en tegelijkertijd natuurlijk over de watersnood van 1953. Tijdens de opening van de route ontving Mina Verton-Kooijman, het ‘meisje’ uit de route, het eerste exemplaar van het boekje uit handen van de professionele freestyle windsurfer Rick Jendrusch.

Interactief, spannend en leerzaam

Kinderen leren in het Jeugdwatersnoodmuseum meer dan het verhaal van de watersnoodramp van 1953. Ze kunnen ook eigen polders en dijken maken en er draait een indrukwekkende film op een scherm van wel 18 meter (!) lang. Ook zijn er diverse opdrachten en games met leuke beloningen waarbij kinderen kunnen beleven wat er dag en nacht in Nederland en in de wereld wordt gedaan om het water tegen te houden. Het wordt duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat we in Nederland droge voeten hebben …

