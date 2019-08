Europa-Park heropent Scandinavisch themagebied

Eigenaarsfamilie Mack heropende het Scandinavische themagebied van Europa-Park. Na een herbouwperiode van 13 maanden kunnen bezoekers weer dwalen langs authentieke en kleurrijke gevels en genieten van de geneugten van het Hoge Noorden. Overal in het themagebied proeven zij nu de ‘Hygge’- sfeer.

Sinds 1992 maakt het Scandinavische themagebied deel uit van Duitslands grootste attractiepark. Het gebied ligt naast een origineel staafkerkje uit Noorwegen en wordt omzoomd door het kanaal van waterattractie ‘Fjord Rafting’. Het dorpje van 3.200 m2 dat vorig jaar door brand verwoest werd straalt weer in volle glans. Diverse bonte gevels geven bezoekers meteen het gevoel beland te zijn in een Scandinavisch havenstadje. Het meest gefotografeerde object van het attractiepark, een grote witte haai, hangt weer klaar om met bezoekers op de foto te gaan. Het vernieuwde themagebeid zorgt gegarandeerd voor een ‘hygge’-gevoel. Hygge is een woord uit de Deens taal en wordt uitgesproken als ‘húú-guh’. Het is niet direct te vertalen, maar is het best te omschrijven als ‘gezelligheid” en “genieten van het goede van het leven samen met prettige mensen”. Hygge is daarom de perfecte uitdrukking die past bij deze nieuwigheden en het vernieuwde aanbod aan eten en drinken. Voor typische gerechten uit het Noorden van Europa kan men op maar liefst drie locaties terecht. Het in landhuisstijl gebouwde ‘Fjord Restaurant’ heeft o.,a. Zweedse gehaktballetjes, gebakken zalm, verse salades en smørrebrød op de kaart staan. Lekkerbekken kunnen zich hier op het terras boven de wildwaterbaan ‘Fjord Rafting’ ook nog te goed doen aan Skyr-taarten met allerlei soorten fruit. Visliefhebbers maken zeker een stop bij het ‘Fiskehuset’ voor een broodje met garnalen, zalm of haring. Een culinaire trip rond je hier het best af met een gevulde bubbelwafel of een op Scandinavië geïnspireerde ijscoupe bij ‘Is Huset’. Voor souvenirs zijn er twee shops: ‘Sportsbuttik’ en Snorri’s Varehus’. Compleet nieuw is ook de tunnel van rapid river ‘Fjord Rafting’. Hierin hebben bijzondere wezens hun intrek nemen. Schommelschip Vindjammer’ is de andere attractie in het themagebied. Hier kun je je zeebenen testen tijdens een stormachtige reis op een Vikingen-schip. Binnenkort valt er echter nog meer te ontdekken. In de herfst opent namelijk ‘Snorri Touren’ zijn deuren. In deze darkride neemt de olijke octopus Snorri je mee op een multimediale rondreis over het eiland Rulantica. Rulantica is de naam van het waterpark dat Europa-Park eind november in gebruik neemt.