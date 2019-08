Festivals, buitenfilms, theater op de forten en waterlinies

Nederland telt 10 waterlinies met meer dan 150 forten en een ingenieus systeem van dijken en sluizen. Verdedigingslinies die de vijand tegenhielden door het opzettelijk onder water zetten van het linielandschap. Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 september staan de poorten van de forten, vestingsteden en bunkers open voor publiek. Met festivals, buitenfilms, theater, tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk heerlijk eten en drinken op de prachtigste locaties. Bezoek één van de vele waterliniemusea zoals op Forteiland Pampus of in Fort bij Vechten. Vaar van vesting Weesp naar Fort Uitermeer voor een heerlijke lunch of geniet van de Botanische Tuinen en vlinderkas op Fort bij Hoofddijk. In Woerden, Nieuwkoop, Leerdam en Gorinchem feest je mee met ‘de Party van de Prins’ met dans- en muziekoptredens. Op een aantal locaties kun je genieten van een buitenbioscoop, o.a. op Kunsfort bij Vijfhuizen en Fort Nieuwersluis. Fort Werk IV in Bussum heeft een peuterbioscoop. Slot Loevestein staat in het teken van het vlechtersfestival en op Werk aan de Waalse Wetering kun je terecht voor een zomerse muziek middag én wandelexcursie met de geiten van de bokkenpiloot. Bekijk de buiten exposities in Vianen langs de Lekdijk of op Fort Honswijk, voor kinderen is hier een leuke speurtocht. Op Fort Waver-Amstel beleef je een bijzondere middag vol muziek, een driegangendiner in fortenstijl en een korte rondleiding.

Open Monumentenweekend

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn er op heel veel forten rondleidingen voor jong en oud. Ga op pad met een gids van Staatsbosbeheer en ontdek de geschiedenis van de forten Ruigenhoek en Rijnauwen. Ook Fort Giessen is open. Beleef hier WOI met een trekpont over de gracht naar het een educatiepark met een gerestaureerde loopgraaf. Enkel op zaterdag 14 september is de Kromhout Kazerne in Utrecht open waardoor je Fort Vossegat kunt bezoeken. Er zijn doorlopend rondleidingen op het terrein, re-enactment groepen tonen de militaire voertuigen en er is een fototentoonstelling te zien van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Natuurmonumenten neemt je mee op Fort bij Abcoude; je ontdekt het kruitmagazijn, de waterkelder en de slaapvertrekken van de soldaten.

Wandelen en fietsen

Ontdek al fietsend of wandelen het linielandschap; van tankversperringen, bunkers, limietpalen tot beersluizen en geschutskoepels. De waterlinies zijn veelal verrassend groen en prachtig stil. Wandel een stukje van het Waterliniepad langs de Stelling van Amsterdam of Nieuwe Hollandse Waterlinie. Meer een fietsliefhebber? Half september wordt het Lange Afstand Fietspad langs de Oude Hollandse Waterlinie gelanceerd. Fiets 130 km door een groen en waterrijk lint van Gorinchem tot Muiden. Bezoek onderweg vestingstadjes zoals Nieuwpoort en Schoonhoven, Fort Wierickerschans of herbeleef het rampjaar met een audiotour.

European Fortress Day september 2019

Nederland is niet het enige land met forten en verdedigingslinies. Overal in Europa staan forten, bunkers, kastelen en vestingsteden die een bezoek meer dan waard zijn. In september vieren we de Europese Fortendag. In Nederland is dat op zaterdag 14 september tijdens Open Monumentendag, in Europa op andere dagen in september. Pak bijv. de trein naar Antwerpen en bezoek de fortengordel rondom de stad of bezoek in Frankrijk één van de 12 UNESCO Wereldergoed locaties van Vauban. Arras Citadelle ligt op slechts 3,5 uur rijden van Utrecht. European Fortress Day wordt mogelijk gemaakt door European Federation of Fortified Sites (EFFORTS) en Stichting Liniebreed Ondernemen. Klik hier voor informatie.