Hotels van Oranje gaat samenwerking aan met de Horeca Academie

De crisis is lang overwonnen, gasten zijn er in overvloed. Zeker het mooie weer van de laatste tijd, is een boost voor de omzet in de horeca. Zo ook bij de stranden van Nederland. Hier is inmiddels al een lange tijd een andere uitdaging waar horecaondernemers soms zelfs wel eens wakker van liggen. Tekort aan vakbekwame medewerkers, met name het aanbod van goed opgeleide koks is schaars. Er moeten duurzame oplossingen worden gevonden voor dit eeuwig durende probleem. Hotel van Oranje in Noordwijk pakt het kokstekort echt bij de hoorns. Opleiden is het nieuwe werven. Hotel van Oranje biedt hierom hun vacatures aan mét opleiding aan de hoog aangeschreven Horeca Academie in Den Haag. De opleiding wordt bekostigd door Hotel van Oranje inclusief een goed begeleidt leertraject bij één van hun vijf restaurants. Een mooie manier om een ruime praktijkervaring op te doen en écht het vak te leren. Jaap Liethof directeur van Hotel van Oranje: ‘De keuze om in een samenwerking met de Horeca Academie te investeren is een manier om nieuwe medewerkers te werven, maar uiteindelijk ook om ze goed op te leiden en te behouden. Door potentiële koks een mooi aanbod als een mbo opleiding te bieden, investeer je niet alleen in hen, maar ook in de toekomst van je bedrijf. Een unieke kans voor jonge gepassioneerde mensen om écht het vak te leren en de perfecte manier om te investeren in studenten die daarna kans maken op een vaste baan in een van onze 5 restaurants’. Bij de BBL mbo opleidingen op de Horeca Academie, heeft de student één dag in de week praktijkles en de rest van de tijd zijn ze onder begeleiding van een erkend leermeester aan het werk. Klik hier voor informatie.