Horecava bouwt InnovationLAB om naar TrendLAB

De wereld van eten, drinken en slapen is sterk aan verandering onderhevig. Het is voor horecaondernemers daarom noodzakelijk in te springen op het veranderende consumentengedrag. Het nieuwe TrendLAB, voorheen InnovationLAB, van de Horecava is hét platform binnen de foodservice en bestaat uit een theater, Start-upLAB, een Mediacafé, zes werelden binnen Food Culture, het nieuwe KennisLAB en Personeelsplein. Op het TrendLAB geven deelnemende organisaties binnen de foodservice industrie door middel van co-creaties een weergave van actuele thema’s en worden bezoekers meegenomen in de nieuwste trends, ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de wereld van foodservice. Carlijn Groen, Exhibition Manager, over het TrendLAB: “Met het nieuwe TrendLAB willen we onze bezoekers inspireren hoe zij de trends in hun eigen organisatie kunnen toepassen en daarmee inspelen op de gast van morgen. Ik hoop de bezoeker hier te overdonderen met nóg meer inspiratie over heel verschillende onderwerpen.

Foodculture – zes werelden

Het TrendLAB heeft zes actuele food culture thema’s. Bezoekers kunnen binnen deze zes ‘werelden’ zien, proeven en ervaren hoe in te spelen op de veranderingen. De werelden die gepresenteerd worden zijn Internet of Things, met aandacht voor connectivity en automatisering, Funky Healthy over de groene revolutie met focus op voedingswaarden, MVO – Transformatie met een doorvertaling naar nieuwe circulaire businessmodellen en voedselverspilling. De ‘wereld’ High Traffic Convenience licht de gemaksconsumptie uit, Customization inspireert over personalisatie en DNA based food en State of Mind laat zien wat een druk bestaan met je doet en neemt je mee in de zintuigelijke beleving hiervan.

NIEUW: KennisLAB & Personeelsplein

Nieuw in het TrendLAB zijn het KennisLAB en het Personeelsplein, mede georganiseerd door founding partner HTC Advies. In het KennisLAB faciliteren experts kennissessies over actuele thema’s zoals een zero waste diner en het diner van de toekomst en laten zij zien hoe ze inspelen op de trends van nu. Het personeelsplein is ontwikkeld om de ondernemer én de medewerker te inspireren, informeren en activeren rondom personeel(stekort). De totale personeelsvraagstuk is uitgelicht: van imago van de branche tot het vinden en behouden van personeel. “Personeelstekort is een serieus probleem in de branche, daarom bieden we in samenwerking met diverse partners creatieve oplossingen aan hoe om te gaan met het problematische personeelstekort”, aldus Anne van Muijen, adviseur HTC Advies.

