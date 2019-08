Dok 14 uit Cadzand Beste Paviljoen van Nederland

Dinsdag 30 juli werden de jaarlijkse prijzen voor het Beste Paviljoen en het Schoonste Strand van Nederland uitgereikt. Dok 14 uit Cadzand werd uitgeroepen tot het Beste Paviljoen van 2019. De andere landelijke prijs die tijdens de verkiezingen werd uitgereikt was die van het Schoonste strand van Nederland. Noord-Beveland behaalde in deze categorie de eerste plek. De uitreiking van de prijzen vond plaats bij Thalassa in Zandvoort, het Beste Paviljoen van 2018. De jury had mooie woorden voor de winnaar. “De inspecteurs kwamen unaniem enthousiast terug van hun mystery visits van Dok 14. Het paviljoen draait al jaren bovenin mee tijdens de strandverkiezingen en heeft zich dit jaar weer weten te verbeteren. De prijs en kwaliteit van het eten zijn uitstekend, de inrichting en architectuur zijn van hoge kwaliteit en de bediening is vlot, ongehaast, efficiënt en persoonlijk, zelfs tijdens topdrukte. Dat maakt Dok 14 voor ons een meer dan terechte winnaar.” Michel Kloeg, lid van het Landelijk Bestuur van KHN: “Ik vind het een eer dat ik dit jaar wederom de prijs voor het Beste Strandpaviljoen van Nederland mag uitreiken. Het team van Dok 14 blinkt uit in gastvrijheid en is hierdoor een inspiratiebron voor andere ondernemers. Hoe druk het ook is de medewerkers geven gasten altijd een welkom gevoel en maken tijd voor persoonlijk contact. Dit vind ik fantastisch om te zien en het blijkt maar dat je wel degelijk het verschil kunt maken met een persoonlijke gastbenadering.” Behalve de prijzen voor het Beste Paviljoen en het Schoonste Strand, maakte de jury de winnaars van twee andere hoofdprijzen bekend. Nautilus aan Zee, op het strand van Egmond, is de Beste Nieuwkomer van 2019. Het Meest Duurzame paviljoen van het jaar is Pier 17 in Vlissingen.

Schoonste strand

De Nederlandse stranden zijn ook dit jaar weer schoner geworden. Het strand van Noord-Beveland stak er bovenuit. Van de parkeerplaats tot het paviljoen klopt hier vrijwel alles. Gemeente en de ondernemers werken hier goed samen en dat vertaalt zich in een strand dat op alle punten uitstekend presteert. De resultaten van de inspecties voor het Schoonste Strand zijn in te zien via de gegevens die uit de monitoringsapp van de inspecteurs binnenkwamen. Kijk op strandinspecties.nl voor de gegevens van alle stranden.

Beste paviljoens en schoonste strand per provincie

Behalve het Beste Strandpaviljoen van Nederland en het Schoonste Strand werden ook de beste paviljoens en schoonste stranden per provincie bekendgemaakt. In Zeeland werden dat uiteraard Dok 14 en Noord Beveland.

• In Zuid-Holland kroonde De Waterreus uit Scheveningen zich tot Beste Paviljoen van 2019 en werd Katwijk beloond tot het schoonste strand.

• In Noord-Holland won het Texelse Gastropaviljoen XV de prijs voor het Beste Paviljoen van de provincie en heeft Den Helder het schoonste strand.

• Op de Friese Wadden was het feest op Ameland: paviljoen Sjoerd mag zich hier een jaar lang het Beste Paviljoen noemen. Ook op Vlieland kan de vlag uit, zij hebben het schoonste strand.

Paviljoen van de Toekomst

Strand Nederland organiseerde eenmalig nog een andere verkiezing: een ontwerpwedstrijd voor het paviljoen van de toekomst. Schoonheid, duurzaamheid, functionaliteit, gastvrijheid en verbinding met de omgeving waren de criteria. Buro Lubbers won deze prijs dankzij haar grensverleggende en visionaire design.

Over de verkiezingen

De Strandverkiezingen worden georganiseerd door Strand Nederland en wordt daarbij gesteund door de Green Deal Schone stranden, Stichting NederlandSchoon, Koninklijke Horeca Nederland, Blauwe Vlag/Green Key en horecavakblad Entree.