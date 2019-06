Zesde Kids Climate Conference in Horst aan de Maas

Van 20 tot en met 22 september organiseren Het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs de Kids Climate Conference voor de zesde keer en bundelen dit jaar voor het eerst de krachten met de gemeente Horst aan de Maas. Tijdens de kinderklimaattop buigen ruim 150 geselecteerde Nederlandse en Belgische kinderen zich over belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. In De Heere Peel – een natuurgebied in de gemeente Horst aan de Maas dat tussen de vakantieparken Limburgse Peel en Het Meerdal van Center Parcs ligt – bedenken zij tijdens workshops creatieve oplossingen die bijdragen aan een betere wereld. Dit jaar staat de Kids Climate Conference in het teken van een voedingsbodem voor een betere aarde. Center Parcs geeft om mens en natuur en wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Kinderen kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren. De Kids Climate Conference begon zes jaar geleden als een klimaattop voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Het succesvolle initiatief groeide al snel uit tot het grootste duurzaamheidsevent voor kinderen. De komende editie staat in het teken van de rol die de aarde kan vervullen als voedingsbodem voor goede ideeën. De kinderen buigen zich tijdens zeven workshops onder meer over thema’s als ‘Hoe voeden wij de wereld?’, ‘De energie van de zon’, ‘De bijdrage van een gezond bos aan een beter leefklimaat’ en ‘Van Limburgse bodem tot wereldmenu’. “Tijdens inspirerende workshops, begeleid door professionals van innovatieve bedrijven, dagen we de kinderen uit om hun gedachten de vrije loop te laten en na te denken over hoe we samen kunnen komen tot een betere eerlijke aarde, met een goed leefklimaat voor alles wat leeft”, zegt Erwin Dezeure, CSR directeur van Center Parcs. “De Kids Climate Conference is een ideaal podium voor kinderen om mee te praten over een thema dat juist voor hun generatie zo belangrijk is. Elk jaar leidt dat tot ontzettend veel creatieve ideeën en ik ben erg benieuwd welke oplossingen de kinderen dit jaar bedenken. De ideeën worden door de kinderen aangeboden aan de tweede kamer in Nederland en aan het Vlaams parlement in België”.

Kinderen zijn de toekomst

Eén van de partners van de Kids Climate Conference is de Missing Chapter Foundation, een organisatie die een gelijkwaardige dialoog tussen verschillende generaties wil stimuleren. Deze stichting is door prinses Laurentien in 2009 op persoonlijke titel opgericht. “We horen het elke dag: kinderen zijn de toekomst. In welke wereld leven zij over 30 jaar en hoe is het dan met onze planeet gesteld? We willen de wereld goed overdragen aan de generaties die na ons komen. Dat kunnen we alleen bereiken door er samen de schouders onder te zetten. Daarom ben ik erg blij dat ruim 150 kinderen ook dit jaar tijdens de Kids Climate Conference hun stem laten horen en komen met oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere wereld”, aldus Laurentien van Oranje, oprichtster van Missing Chapter Foundation. De gemeente Horst aan de Maas is medeorganisator van de Kids Climate Conference. De gemeente heeft duurzaamheid al jaren hoog op de agenda staan en won dit jaar de European Green Leaf Award, een internationale duurzaamheidsprijs voor gemeenten ingesteld door het Europees Parlement. Zij kreeg deze prijs vanwege de grote rol die inwoners spelen tijdens initiatieven op het gebied van duurzaamheid. “We zijn er ontzettend trots op dat we een bijdrage leveren aan de organisatie Kids Climate Conference. We vinden het erg belangrijk dat kinderen kunnen meepraten over duurzaamheid en ik ben ervan overtuigd dat dit veel mooie en creatieve ideeën zal opleveren”, zegt wethouder Duurzaamheid Thijs Kuipers van de gemeente Horst aan de Maas. Klik hier voor informatie.