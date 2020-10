Ardian verkoopt Ganter Technologies aan Salto Systems

Toonaangevend, hoogtechnologisch bedrijf met focus op RFID-oplossingen verdubbelt in grootte tijdens investeringsperiode van Ardian en kijkt ernaar uit de groei voort te zetten met SALTO systems.

Ardian, een van ‘s werelds belangrijkste privé-investeringsmaatschappijen, heeft een akkoord getekend om GANTNER Electronic Austria Holding GmbH (“Gantner”) te verkopen. Het hoogtechnologische bedrijf, dat gespecialiseerd is in elektronische toegangscontrole, ticketing, cashless betaalsystemen en smart locks voor lockers, wordt overgenomen door SALTO Systems (“SALTO”), een toonaangevende fabrikant van toegangscontrole en elektronische sluitoplossingen. Beide partijen kwamen overeen de transactiedetails niet bekend te maken.

Gantner, opgericht in 1982 met hoofdzetel te Nüziders, Oostenrijk, is een toonaangevende Europese fabrikant van systemen die automatische en contactloze identificatie mogelijk maken via RFID (Radio Frequency Identification) en NFC (Near Field Communication) technologie. De systemen van Gantner bieden geïntegreerde oplossingen voor abonnementen- en bezoekersbeheer, cashless betalingen, tijdsregistratie in bedrijfsomgevingen en security. In de klantenportefeuille zitten bedrijven van volgende segmenten: fitness (fitnessclubs en medische fitnessvoorzieningen), attracties (aquaparken, spa’s, musea en andere culturele centra, skidepots, golfclubs en pretparken), bedrijven (intelligente werknemerslockers voor flexibele werkomgevingen, toegangscontroleoplossingen voor industriële bedrijven, ziekenhuizen, openbare instellingen en cashless betaalsystemen voor bedrijfsrestaurants) en onderwijs (universiteiten, bibliotheken en scholen).

Sinds Ardian in 2016 hoofdaandeelhouder werd, bleef Gantner trouw aan zijn strategie: klanten geïntegreerde oplossingen bieden, bestaande uit zelf ontwikkelde en vervaardigde hardware en software via doelgerichte investeringen in research & development en via het uitbreiden van het productengamma. In juni 2017 werd via de overname van Syx Automations ticketing- en managementsoftware voor vrijetijdscentra toegevoegd aan het productenportfolio. Dit werd gevolgd door de overname van Contidata in juni 2020, waarmee Gantner het aanbod uitbreidde met de voornaamste cashless betaalsystemen voor bedrijfsrestaurants beschikbaar op de markt. Als onderdeel van de internationale groei, kon het bedrijf zijn marktaandeel verhogen, met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Benelux. Als resultaat verdubbelde Gantner sinds 2015 in grootte en steeg het aantal werknemers van 200 naar 450.

Met hoofdzetel in Spanje en meer dan 750 werknemers in kantoren verspreid over 32 landen, is SALTO een wereldleider in de ontwikkeling en vervaardiging van toegangscontroleoplossingen van wereldklasse. Dit vooral in sectoren waar veiligheid van cruciaal belang is: onderwijs, gezondheidszorg, handel, catering, detailhandel, werkomgevingen, residentiële woonomgevingen en co-living, en doelgericht gebouwde studentenvoorzieningen. Het bedrijf zorgde voor een revolutie op het gebied van toegangscontrole met het baanbrekende, eerste autonome elektronische slot op batterijen; de SALTO Virtual Network (SVN) data-on-card technologie; en het eerste draadloze toegangscontrolesysteem dat een autonoom slot combineerde met online, live mogelijkheden — dit alles zonder bekabeling of mechanische sleutels. Het bedrijf breidde zijn productportfolio uit met softwaremanagement, cloud-oplossingen en mobiele applicaties van wereldniveau. Met daarbij nog eens het GANTNER-portfolio, beschikt SALTO nu over de gecombineerde kracht en gezamenlijke capaciteit van één miljoen toegangspunten op jaarbasis.

Elmar Hartmann, CEO van GANTNER: “De samenwerking met Ardian als ondernemend partner was een waar succesverhaal. Tijdens de laatste vier jaar konden we onze steile groeicurve voortzetten en verdubbelden we in grootte. Met innovatieve producten en geïntegreerde oplossingen voor contactloze toegang, ticketing, cashless betaalsystemen en flexibele werkomgevingen groeiden we uit tot een wereldspeler met een aanzienlijke invloed binnen onze marktsegmenten. Dankzij het nieuwe partnership met Salto kunnen we ons productportfolio uitbreiden, plukken we de vruchten van belangrijke synergiën, kunnen we ons beter richten op de markt en onze klantensegmenten nauwkeurig benaderen. Dit plaatst ons in een optimale positie om onze dynamische groei voort te zetten. Ik wil Ardian graag bedanken voor de uitstekende samenwerking, die zowel inspirerend als respectvol verliep, en kijk uit naar de verdere succesvolle ontwikkeling van ons bedrijf samen met SALTO.”

Javier Roquero, medeoprichter en CEO van SALTO, zei dat het toevoegen van Gantner aan het SALTO-portfolio uitzicht biedt op een “heel voorspoedige toekomst”.

“Het is met veel enthousiasme dat we Gantner verwelkomen in de SALTO familie,” zei Roquero. “Het Gantner productengamma verrijkt en diversifieert het aanbod van SALTO, zal de ervaring van onze eindgebruikers verbeteren, en zal ons helpen alleen het allerbeste te blijven leveren op het gebied van elektronische toegangscontrole.”

Dirk Wittneben, Managing Director bij Ardian en verantwoordelijke voor de investeringen van het expansieteam in de DACH-regio, voegt eraan toe: “We ondersteunen Gantner met trots bij zijn internationalisering, strategische overnames en ontwikkeling van nieuwe industrieën en klanten. Als resultaat kon het bedrijf zijn productenaanbod uitbreiden naar gelijkaardige applicatiedomeinen en kon het zijn geografische afzetmarkt gevoelig vergroten. We danken het management en de werknemers voor hun vertrouwen en samenwerking en zijn ervan overtuigd dat SALTO de perfecte partner is voor de verdere ontwikkeling van de groep.”

OVER GANTNER

Gantner is actief in zowat 70 landen wereldwijd en heeft filialen in Oostenrijk, België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Dubai, Australië, India en de Verenigde Staten. Wereldwijd heeft het bedrijf een personeelsbestand van 450 werknemers. Elmar Hartmann is managing director sinds 2003.

www.gantner.com

OVER ARDIAN

www.ardian.com

OVER SALTO SYSTEMS

