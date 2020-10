Nationale Recycle Week: 2,5 miljoen kg dankzij Roompot gerecycled in 2019

123.000 kg CO2 minder omdat Roompot elektrische apparaten recyclede

Volgende week wordt heel Holland tijdens de Nationale Recycle Week gemotiveerd om afgedankte elektrische apparaten en lampen te recyclen. Roompot is erg blij met het initiatief. Zelf ging het in 2019 een partnership aan met Wecycle en recyclede het in minder dan een jaar ruim 32.000 kg aan elektrische apparaten en stootte het hiermee 123.000 kg aan CO2 niet uit.

Opwarming van de aarde tegengaan

Van alle broeikasgassen die we met ons allen produceren en uitstoten, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Bij Roompot beseft men dit maar al te goed en weet men dat de verlaging van de CO2 ontzettend belangrijk is om de verdere opwarming van de planeet tegen te gaan. De grootste aanbieder van vakantiewoningen in Nederland en Europa’s tweede heeft daarom de verlaging van zijn CO2-voetafdruk in zijn MVO-doelstellingen staan.

Initiatieven om CO2-voetafdruk actief te verlagen

Overtuigd dat de verlaging van CO2 niet wordt gerealiseerd door zijn uitstoot met certificaten te compenseren, werkt Roompot elke dag aan het maatschappelijke doel dat het zichzelf heeft opgelegd. Het ondernam hiervoor al tal van initiatieven.

Zo bouwde Roompot heel wat recente parken met lokaal hout waarmee het transport aanzienlijk werd beperkt, maar waarmee de vakantiewoningen ook CO2 uit de lucht onttrekken door het ruwe hout dat wordt gebruikt. Daarnaast schakelde Roompot dit jaar over van fossiele naar biopropaangas. Door deze aanpassing kan Roompot jaarlijks de CO2-uitstoot van alle jaarplaatshouders tot 78% verminderen en zal elk gezin ruim 400 kg minder CO2 per jaar uitstoten.

Dit voorjaar ging Roompot ook de strijd aan tegen voedselverspilling en -overschotten, die nodeloos voor een berg CO2 zorgen. Het ging hiervoor een samenwerking aan met de app Too Good To Go, waarmee het jaarlijks indirect tot 40.000 kg CO2 minder kan uitstoten.

Naast de dagelijkse inspanningen die het levert, verstopt Roompot zich niet op actiedagen zoals de World Cleanup Day.

Nationale Recycle Week

Om die reden is Roompot ook erg positief over de Nationale Recycle Week die van 12 tot en met 19 oktober landelijk wordt georganiseerd en waarmee men iedereen wil aanzetten om oude apparaten – zeg maar ewaste – en lampen in te leveren.

In lijn hiermee en opnieuw vanuit een CO2-invalshoek ging de grootste aanbieder van vakantiewoningen van het land vorig jaar een partnership aan met Wecycle. Sindsdien geeft Roompot oude elektrische apparaten, zoals witgoedapparaten, televisies en monitoren, kleinere elektrische toestellen en energiezuinige lampen uit vakantiewoningen en zijn hoofkantoor in Goes aan Wecycle, die ervoor zorgt dat tot 93% van die materialen een tweede leven krijgt. De onderstaande grafiek illustreert dit mooi.

Gerecyclede ewaste Roompot in 2019 (bron: Wecycle)

Op die manier ontving Wecycle bijna 32.000 kg aan apparaten en lampen van Roompot, waarmee beiden bijdroegen tot een circulaire economie.

123.000 kg CO2 niet uitgestoten dankzij Roompot

Minstens even belangrijk voor Roompot is dat door de optimale recycling van elektrische apparaten en de vernietiging van cfk’s uit koel- en vriesapparaten de uitstoot van CO2 wordt vermeden. Dit draagt bij tot de terugdringing van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Ook komen andere schadelijke stoffen niet in het milieu terecht, zoals kwik. Roompot leverde hieraan een belangrijke bijdrage in 2019. Door de recycling van de apparaten en lampen werd bijna 44.000 kg aan CO2 niet uitgestoten. Waar nog 79.000 kg bijgeteld mag worden door de vernietiging van die cfk’s. Hierdoor stootte Roompot bijna 123.000 kg CO2 niet uit.

De belangrijkste materialen die op die manier werden gered, waren metalen (69%), plastics (17%) en glas (7%).

2 miljoen kg gerecycled glas, 425.000 kg papier en 34.000 kg matrassen

De aanbieder van vakantiewoningen maakt er ook op zijn parken en op zijn hoofdkantoor werk van plastic voor eenmalig gebruik uit zijn operaties te bannen. Leveranciers worden hierop ook door Roompot uitgedaagd, zodat men zelfs niet naar recycling moet kijken.

Onvermijdelijk is het gebruik van glas en papier die Roompot ook laten recyclen na ophaling ervan. In 2019 recyclede men zo 2.000.000 kg glas en 425.000 kg papier.Voor het comfort en de hygiëne van zijn gasten vervangt Roompot regelmatig de matrassen in zijn vakantiewoningen. Op die manier konden leveranciers van Roompot voor 34.000 kg aan matrassen recyclen.

De som van al het gerecycled materiaal bij Roompot bedroeg op die manier in 2019 ruim 2500 ton.

Groene Pluim voor Roompot

De inspanningen van Roompot gaan niet onopgemerkt voorbij. Naast de trots en het engagement van de vele medewerkers – dagelijks maar ook op een Warmetruiendag bijvoorbeeld – merken ook anderen die op. Zo ontving Roompot midden juli 2020 nog een Groene Pluim van de Gemeente Goes voor alle duurzame inspanningen die het levert op zijn parken en zijn hoofdkantoor. Zo opende Roompot het eerste gasloze park in Zeeland en is het hoofdkantoor van Roompot A++ gecertificeerd door alle inspanningen die het levert om zijn energieverbruik zo veel mogelijk te beperken, warmte te recupereren en afval te beperken.