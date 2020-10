‘Beste B&B van Nederland 2020’ staat in Gelderland of Utrecht

De nominaties voor de verkiezing van ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2020’ zijn bekend. Drie B&B’s uit Gelderland en Utrecht maken kans op deze eretitel. Op woensdag 28 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt door Stichting Bed & Breakfast Nederland, uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie.

De genomineerde B&B’s zijn: ‘B&B de Heegh’ in Didam, ‘Inn The Woods’ in Overberg en ‘SonneVallei op de Veluwe’ in Harderwijk. De drie gegadigden behaalden een topscore in de categorie 5 tulpen, het hoogste segment binnen het classificatiesysteem voor B&B’s. Voor de verkiezing tellen ook de gastenbeoordelingen mee op Bedandbreakfast.nl.

“Naast de luxe uitstraling, privéfaciliteiten en uitmuntende service, is de natuurlijke ligging de grote overeenkomst tussen de genomineerde B&B’s met 5 tulpen”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “Het is goed merkbaar dat gasten dit soort kleinschalige accommodaties in tijden van corona extra waarderen. Dit zien we ook terug bij de genomineerde B&B’s in de andere categorieën.”

De Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie categoriseert B&B’s aan de hand van roze tulpen. Het aantal tulpen geeft per B&B de mate van comfort en luxe aan. De titel ‘Beste B&B van Nederland 2020’ gaat naar een B&B uit de categorie 5 tulpen, maar ook in de categorieën 2 tot en met 4 tulpen worden er winnaars uitgeroepen. Het aantal eenvoudige B&B’s met gedeeld sanitair is dalende, waardoor er dit jaar onvoldoende deelnemers zijn in de categorie 1 tulp.

Totaaloverzicht genomineerde B&B’s

5 Tulpen: B&B de Heegh in Didam (Gelderland), Inn The Woods in Overberg (Utrecht) en SonneVallei op de Veluwe in Harderwijk (Gelderland).

4 Tulpen: DreamZzz in Kaatsheuvel (Noord-Brabant), Bed & Breakfast Koning te Rijk in Eibergen (Gelderland) en De Pieper Horizon in Genemuiden (Overijssel).

3 Tulpen: Landgoed Driebelterveld in Markelo (Gelderland), Pure Passie Bed & Breakfast in Heijningen (Noord-Brabant) en Guesthouse Viva La Vida in Maastricht (Limburg).

2 Tulpen: De Zilverberg in Keijenborg (Gelderland), Hotel California in Wichmond (Gelderland) en B&B De Wijdauw in Eede (Zeeland).

Verkiezing ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’

De ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’ wordt jaarlijks georganiseerd onder B&B’s die deelnemen aan de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De nominaties worden vastgesteld aan de hand van een objectieve normenlijst met daaraan gekoppeld een scorelijst. Daarnaast tellen de reviewcijfers mee die gasten geven op Bedandbreakfast.nl. Zo ontstaat een totaalbeeld van de kwaliteit en gastvrijheid die de B&B’s bieden.

Stichting Bed & Breakfast Nederland

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en beheerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met 1 tot 5 tulpen. Alle geclassificeerde B&B’s zijn te vinden op Bedandbreakfastclassificatie.nl.