Unieke samenwerking tussen Drents Museum en Hof van Saksen

Het Drents Museum in Assen en vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht hebben elkaar gevonden in een bijzonder samenwerkingsproject rondom de kunstwerken van de Groningse meesterschilder Henk Helmantel. Van 3 oktober tot en met 7 maart 2021 zijn ruim 80 schilderijen van Helmantel tentoongesteld in het Drents Museum. De kunstcollectie op Hof van Saksen bevat 25 werken van Helmantel. De beide locaties liggen op 15 minuten afstand van elkaar. Museumgasten kunnen de kunstcollectie van Hof van Saksen komen bekijken en de gasten van Hof van Saksen kunnen de Helmanteltentoonstelling in het Drents Museum gaan zien.

Liefhebbers van het werk van Henk Helmantel kunnen de komende maanden hun hart ophalen in het Drents Museum bij de tentoonstelling ‘Henk Helmantel – Meesterschilder’, waar het kunstenaarschap en het ambacht van de Groninger centraal staan. Helmantel wordt nationaal én internationaal geroemd om zijn meesterlijk geschilderde stillevens en kerkinterieurs. In de grote tentoonstellingszaal van het Drents Museum zijn ruim 80 schilderijen van Helmantel te zien.

Op Hof van Saksen hangen 25 werken van Helmantel, waaronder Helmantel’s grootste stilleven. Er wordt veel gedaan om gasten te interesseren het Drents Museum te bezoeken. Zo wordt de tentoonstelling genoemd in mailingen en de gastenapp van het resort, op kleurplaten in de restaurants, en op een banner bij de entree. Het Drents Museum maakt met o.a. een familieroute en een workshop stilleven schetsen een bezoek aan de tentoonstelling extra aantrekkelijk.

Eric van der Heijden, General Manager van Hof van Saksen, verheugt zich op de tentoonstelling: “We ontvangen jaarlijks zo’n 800.000 gasten op ons resort. Kunst brengt rust en voegt daarom waarde toe aan de beleving op ons resort. We hebben hier een uitgebreide kunstcollectie inclusief beeldentuin, die hoog genoteerd staat in de top 10 van meest gewaardeerde items tijdens het verblijf van gasten. We werken al jarenlang samen met het Drents Museum en kunnen met dit project onze samenwerking verder intensiveren met verschillende activiteiten. Zo hebben onze chef-koks zich laten inspireren door de kunst van Helmantel en hebben we nu een Helmantelgerecht.”

“Combinatie tussen recreatie en educatie”

Harry Tupan, directeur Drents Museum: “Wat ik bijzonder vind, is dat Hof van Saksen een combinatie heeft gezocht tussen recreatie en educatie, in de vorm van kunst. Het hoofdgebouw hangt vol met werken van belangrijke Nederlandse schilders en buiten vind je prachtige beelden van Nederlandse kunstenaars, die dit park verfraaien.”

Kunstcollectie

De kunstcollectie op Hof van Saksen bevat werken van o.a. Henk Helmantel, Sam Drukker, Joke Frima en Pieter Pander en is vrij toegankelijk voor bezoekers.

De collectie is in opdracht van eigenaar Driestar van Hof van Saksen verzameld door kunstkenner Grietinus Harms. Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van de beeldenroute op Hof van Saksen, die moet uitgroeien tot zo’n 100 beelden.

PAN-deelnemers op Kunst aan het Hof

Onder de noemer “Kunst aan het Hof” presenteren 18 PAN-deelnemers van 18 tot en met 22 november hun nieuwste aanwinsten op Hof van Saksen. General Manager Eric van der Heijden: “Er staat kunstliefhebbers de komende maanden veel te wachten op ons resort.”

Voor informatie kijk op www.hofvansaksen.nl/kunst