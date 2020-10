Binnenspeeltuinen vrezen het einde door nieuwe regels

Eigenaren van indoorspeeltuinen luiden de noodklok. De nieuwe coronaregels, waarbij ze – inclusief kinderen – maximaal 30 gasten mogen ontvangen, zouden de nekslag betekenen voor de sector. Het ene na het andere kinderfeestje moet worden afgebeld.

Bij megapret in Lievelde kwam de klap vorige week hard aan. De binnenspeeltuin, die sinds 2001 bestaat en pas een nieuwe hal erbij heeft gebouwd, had zich net redelijk weten aan te passen aan de 1,5 meterregel. “We hebben een grote hal van 1600 vierkante meter”, zegt Niek Wassink. “Normaal kunnen we op een dag 500 bezoekers onderbrengen, kinderen en volwassenen. Met de 1,5 meter lukte het nog altijd per dag op 250 a 300 bezoekers te komen. Nu zitten we op 60.” Dat redt Megapret door in twee shifts te werken. “We dachten als binnenspeeltuinen lang buiten de maatregelen te vallen, omdat kinderen onder de 12 jaar werden ontzien. Nu dus niet meer. Wel krom, want tegelijkertijd mogen kinderen wel in grotere groepen samen naar school en samen sporten.” De eigenaresse van Indoor Playground in Wamel zegt het ook van de zotte te vinden dat ze op 2000 vierkante meter ruimte maar 30 mensen mag ontvangen.

Vorige week dinsdag kreeg Drost van Ballorig Veenendaal nog te horen dat ze 100 man binnen mocht hebben. “Maar donderdag gingen we ineens terug naar 30. Dan moet je alles op het laatste moment afzeggen; het blijft maar heen en weer gaan. En vrijdag kregen we weer een mail dat wordt geprobeerd het aantal naar 100 te krijgen. Waar kun je van uitgaan? Dat is gewoon heel lastig.”

Bron: De Gelderlander