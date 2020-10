Duitsers annuleren vakantie massaal

Opnieuw een fikse coronadomper voor campingbazen. Duitse toeristen annuleren massaal hun reserveringen voor de herfstvakantie, nu onze oosterburen het reisadvies voor de provincie Gelderland hebben aangescherpt. De telefoons van campings in de regio staan sinds zaterdag roodgloeiend. Het regent afzeggingen voor de herfstvakantie, nu Duitsland vrijdagavond tien van de twaalf Nederlandse provincies vanwege het coronavirus benoemde tot risicogebied, waaronder Gelderland.

“Gelukkig zaten we niet helemaal vol met Duitse gasten, maar je moet bij ons wel denken aan 20, 30 procent Duitsers.” Dat scheelt zo’n 100 a 150 boekingen, aldus L. Kempers, eigenaar van Vakantiepark Eiland van Maurik. Een herkenbaar geluid, zegt H. Dijkema, directeur van toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. De annuleringen, vreest hij, zullen nog wel even doorlopen de komende weken. “Hier verblijven mag in feite eigenlijk niet vanuit Duitsland. We hoopten in de seizoensverlenging nog wat goed te maken. Het voorjaar kon je al zo goed als afschrijven, maar die tweede golf heeft nu ook flink effect.” De hoop, zo zegt Dijkema, is opnieuw gevestigd op de Nederlandse toerist. “Maar het zal niet zo zijn dat het bezoek uit Duitsland volledig gecompenseerd wordt door binnenlandse gasten.”

Bron: De Gelderlander