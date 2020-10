Gedwongen verkopen op komst in hotelvastgoed

Door de coronacrisis komen er flinke afwaarderingen van hotels aan, voorspellen vastgoedexperts en hotelbeleggers. Dit kan in de loop van volgend jaar al tot gedwongen verkopen gaan leiden, is de verwachting. En daarmee tot grote verliezen voor de eigenaren van hotelvastgoed, voorzien vastgoedexperts. ‘Tot nu toe hebben taxateurs nog niet veel van de waarde afgehaald, maar dat gaat wel gebeuren. Dat is onvermijdelijk gezien de problemen waar hotels nu mee kampen’, zegt Robert Jan Foortse, hoofd Europlees vastgoed bij pensioenbelegger APG. APG is onder meer eigenaar van het Hiltonhotel bij Schiphol en het Renaissance hotel in Amsterdam.

Als gevolg van lockdowns wereldwijd en samenhangende reisbeperkingen is de hotelbranche bovengemiddeld zwaar getroffen door de huidige crisis. De klap volgt op enkele hosanna-jaren. De bedragen die voor hotelvastgoed werden neergelegd liepen tot voor kort spectaculair op, vooral in Amsterdam. Daar stegen de prijzen per hotelkamer alleen al in 2017 met 150%. Van die euforie is niets meer over. Waar hotels in de hoofdstad voor corona zo’n 85% van de kamers wisten te vullen, ligt dat nu eerder rond de 15%. Onder meer de duurdere hotels hebben het zwaar nu er geen zakenreizen zijn en er geen rijke Amerikaanse toeristen meer komen.

De komende maanden gaat het wegblijven van de hotelgasten ook zijn weerslag krijgen in de taxaties van het vastgoed, is de verwachting. Aangezien er nauwelijks transacties zijn geweest sinds de corona-uitbraak om taxateurs houvast te bieden, gaan ze naar de marktomstandigheden kijken en die zijn nu eenmaal niet best. De afwaarderingen kunnen oplopen tot 20% of zelfs hoger, schat Jan Steinbach, hotelspecialist bij vastgoedadviseur CBRE. ‘Maar dat is vooral bij hotels die erg afhankelijk zijn van de zakelijke markt en het internationale luchtverkeer.’ Bij hotels die zich meer richten op de nationale markt en toeristen wordt sneller herstel verwacht en zal het eerder om waardeverminderingen van 5 tot 10% gaan volgens de adviseur.

Bron: Financieel dagblad