Minder toeristen bezoeken Nederland

Het aantal internationale toeristen dat Nederland in 2020 bezoekt, zal naar verwachting ruim 70% lager uitkomen dan verwacht. Waar aan het begin van het jaar nog rekening werd gehouden met bijna 22 miljoen bezoekers uit het buitenland, zullen dat er naar verwachting slechts circa 6 miljoen zijn. Dat blijkt uit cijfers die het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) gisteren bekendmaakte. Daarnaast gaan Nederlanders zelf ook minder op vakantie in eigen land. In vergelijking met vorig jaar is sprake van een afname van 36%. ‘Deze cijfers zijn van het niveau van de jaren negentig. Bijna de hele toeristische sector zit nog steeds in een diep dal en dit blijft voorlopig zo’, zegt algemeen directeur van het NBTC Jos Vranken.

Bron: Financieel dagblad