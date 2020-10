Watersportsector vreest meer schade

De strengere coronamaatregelen vergroten in de watersport- en recreatiesector de financiële schade. Veel toeristen blijven weg en het aantal buitenlandse gasten daalt met 70% tot 90%. Dat zegt ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie Hiswa-Recron. ‘De schade is fors’, zegt directeur Geert Dijks. ‘De terugloop van boekingen en de annuleringschade lopen tot en met november op tot €60 mln in de zeven provincies die nu worden geraakt. Als er eind oktober geen versoepeling komt, kan de kerstvakantie op vakantieparken als verloren worden beschouwd. Dan spreken we van ruim €70 mln schade. Daarbij komt nog eens €50 mln schade in winkels, horeca en de cultuursector door het wegvallen van bestedingen van verblijfgasten uit het buitenland.’

Bron: Financieel dagblad