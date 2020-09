Reisgigant TUI koerst af op derde kapitaalinjectie

TUI Group, de Duitse reis- en luchtvaartgroep, wordt nog altijd zwaar getroffen door de coronacrisis. Ondanks twee kapitaalinjecties door de Duitse overheid, stromen er elke maand honderden miljoenen aan cash uit ’s werelds grootste reisonderneming. Het bedrijf kort het winterprogramma verder in. Dat blijkt uit een tussentijds bericht dat TUI gisteren naar buiten heeft gebracht. Een verbetering van de internationale reismarkt wordt op korte termijn niet voorzien. Steeds meer nationale overheden leggen de burgers reisbeperkingen op om het virus in te dammen.

Voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2021, dat begint op 1 oktober, houdt de reisonderneming opnieuw rekening met een maandelijkse uitstroom van cash van honderden miljoenen. TUI had op 20 september nog €2 mrd aan kasmiddelen, schrijft de onderneming. Om te voorkomen dat de bodem van de kas in zicht komt, onderhandelt het bedrijf met zijn grootaandeelhouders over een kapitaalinjectie, meldde Handelsblatt. Het zou gaan om een totaalbedrag van €700 mln tot €1 mrd.

TUI is volledig afhankelijk van het reilen en zeilen van de reissector. De groep telt 1600 reisbureaus, meer dan 400 eigen hotels en resorts, achttien cruiseschepen en vijf vliegtuigmaatschappijen, waaronder TUIfly, met 150 vliegtuigen. In Nederland heeft TUI zo’n 2800 werknemers en concurreert het met Sunweb en Corendon. TUI Group, dat een hoofdkantoor heeft in Hannover, stootte eerder een deel van de cruiseschepen af. Het verkocht Hapag Lloyd aan een joint venture waarin het deelneemt met Royal Carribean Cruise Lines. De reisonderneming heeft besloten 8000 van de 72.000 banen te schrappen. Ook gaat het mes in de eigen luchtvloot en het aantal reiswinkels. Eind vorig jaar waren bij het concern nog 71.500 mensen in dienst.

Veel landen leggen het (internationale) reisverkeer allerlei beperkingen op, zoals het vooraf testen van reizigers en een verplichte quarantaine bij terugkeer. TUI brengt daarom zijn capaciteit voor het vierde kwartaal terug tot slechts 25% van het niveau van een jaar geleden. Ook richt het zich op bestemmingen dichtbij met een lager risico om klanten aan te trekken. ‘De zakenreiziger keert veel langzamer terug dan de vakantieganger’, is de verwachting van ceo Fritz Joussen. De malaise houdt nog wel even aan. ‘De beschikbaarheid van bestemmingen wordt sterk beïnvloed door het overheidsbeleid en de ontwikkeling van de pandemie, wat betekent dat de omgeving volatiel blijft, en dat zal waarschijnlijk ook de komende kwartalen zo blijven’, aldus de topman van TUI. De verkoop van reizen voor de komende winter is op dit moment 59% lager dan een jaar eerder. TUI zegt wel optimistisch te zijn over de zomer van 2021, wanneer het van plan is 80% van de normale capaciteit te exploiteren. In december publiceert TUI de jaarcijfers over heel boekjaar 2020.

