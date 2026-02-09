Attractie‑ en Vakantiepark Slagharen opnieuw winnaar Parkvakanties Award 2026

Attractie‑ en Vakantiepark Slagharen mag zich opnieuw winnaar noemen van een Parkvakanties Award. Het park is door het publiek verkozen tot beste ‘Vakantiepark met pretpark’ bij de Parkvakanties Awards 2026. Daarnaast behaalde het park dit jaar ook een nominatie in de nieuwe categorie ‘Leukste uitje van Nederland’.

De Parkvakanties Awards zijn publieksprijzen en worden volledig bepaald door stemmen van vakantiegangers. In totaal werden dit jaar meer dan 8.000 stemmen uitgebracht. Per categorie worden slechts vier parken genomineerd, wat de winst extra bijzonder maakt.

Erik Veenstra, Commercieel Manager van Attractie‑ en Vakantiepark Slagharen: “Dat onze gasten ons opnieuw deze award toekennen, betekent ontzettend veel voor ons. Het laat zien dat zij onze inzet voor een plezierige en gastvrije beleving waarderen. Deze prijs is voor ons een aansporing om te blijven investeren in wat onze gasten belangrijk vinden.”

Met deze overwinning benadrukt Attractie‑ en Vakantiepark Slagharen opnieuw zijn positie als een van de meest populaire attractie‑ en vakantieparken van Nederland, waar de kenmerkende Wild‑West‑sfeer, attracties en verblijfsaccommodaties samenkomen in één totaalervaring.