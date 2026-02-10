Dagrecreatie Live 2026 maakt kennisprogramma bekend

Op 12 februari 2026 opent Dagrecreatie Live haar deuren in Evenementenhal Gorinchem. Dit nieuwe event voor professionals in de dagrecreatie staat in het teken van talkshows over onderwerpen als gastbeleving en innovatie, presentaties van vakspecialisten en een awardceremonie. Daarnaast ontdekken bezoekers meer dan 20 toeleveranciers en de nieuwste innovaties.

Tijdens Dagrecreatie Live komen ondernemers, experts, leveranciers en partners samen voor een middag vol kennisdeling, actuele themas en inspirerende praktijkvoorbeelden. Beursorganisator Easyfairs presenteert een uitgebreid programma.

Talkshow over de toekomst van dagrecreatie

Onder leiding van Goof Lukken gaan deskundige sprekers in gesprek over trends en kansen in de sector. Timo van Boekel (Ginder/Dagattractie Top 50), Rens Willemsen (General Manager Safaripark Beekse Bergen) en Anne van Rijn (plattelandsattractie Geertjes Hoeve) bespreken actuele thema’s zoals gastbeleving, innovatie en de ontwikkeling van dagattracties.

Speeddates met BUas-studenten

Een unieke kans om in contact te komen met de toekomstige generatie medewerkers van de sector en ideeën uit te wisselen met ambitieuze studenten van Breda University of Applied Sciences.

Presentaties van vakspecialisten

Praktische en inspirerende sessies staan centraal tijdens het event. Zo presenteren EEZZ en Adapt hun visie op ‘van dagbeleving naar verblijf’, waarbij dagrecreatie als eerste contactmoment wordt benut om gasten te begeleiden naar een langer verblijf. Omada laat zien hoe betrouwbare wifi voor outdoor bijdraagt aan een optimale gastbeleving. Leon Starrenburg (Adapt) duikt in ‘De Kleurrijke Gast’, een energieke presentatie gebaseerd op het DISC-model, waarin vier type bezoekers worden geïdentificeerd en praktische tips worden gegeven om hen optimaal te bedienen.

Awardceremonie ‘Leukste Dagje Uit’

Een absoluut hoogtepunt van Dagrecreatie Live is de feestelijke uitreiking van de provinciale en landelijke awards voor het ‘Leukste Dagje Uit 2026’. Met maar liefst 130 genomineerde bedrijven zijn veel van de beste, meest innovatieve en gastvrije dagrecreatiebedrijven van Nederland aanwezig. De awarduitreiking wordt georganiseerd in samenwerking met Recreatie Vakbeurs, Go-Kids, Breda University of Applied Sciences, Pretwerk.nl, RekreaVakkrant, Great Stay App, DPG Media, Leukstetickets.nl en Dagrecreatie Live.Praktische informatie

Dagrecreatie Live vindt plaats op 12 februari 2026 in Evenementenhal Gorinchem. Het event is niet alleen een platform voor inspiratie en kennisdeling, maar ook een uitgelezen kans om te netwerken met collega’s, leveranciers en toekomstige medewerkers. Ontdek hoe de sector zich ontwikkelt en welke innovaties écht zullen verrassen. Voor meer informatie en tickets: https://www.recreatie-vakbeurs.nl/dag-recreatielive/