Eerste editie Dagrecreatie Live groot succes: ruim 350 professionals aanwezig en DierenPark Amersfoort wint verkiezing Leukste Uitje van Nederland 2026

De eerste editie van Dagrecreatie Live is met groot succes afgesloten. Ruim 350 ondernemers, managers, leveranciers en studenten uit de dagrecreatiebranche bezochten op 12 februari Evenementenhal Gorinchem. Naast ruimte voor kennisdeling en innovatie, vond de awardceremonie van het Leukste Uitje van Nederland 2026 plaats.

Bezoekers maakten kennis met meer dan 20 exposanten, volgden praktische kennissessies en gingen in gesprek tijdens speeddates met studenten van Breda University of Applied Sciences. Daarnaast waren er korte presentaties van exposanten met succesvolle klantcases zoals ‘Grip op de gastbeleving’ door WeMa Leisure in samenwerking met Avonturenboerderij Molenwaard. Ook konden bezoekers de talkshow ‘De toekomst van de dagrecreatie’ volgen, onder leiding van leisure-expert Goof Lukken. Tijdens de show deelden Rens Willemsen (Safaripark Beekse Bergen) en Anne Kloek (Geertjes Hoeve) direct toepasbare tips.

Feestelijke uitreiking ‘Leukste Uitje 2026’

Een van de hoogtepunten was de awardceremonie van het Leukste Uitje van Nederland 2026. Met 130 genomineerde bedrijven en een uitbundige sfeer werden de provinciale en landelijke winnaars gehuldigd. De winnaars zijn bepaald door een combinatie van bijna 17.000 publieksstemmen, georganiseerd door Go-Kids, en een vakjurybeoordeling onder leiding van Goof Lukken (Breda University of Applied Sciences). DierenPark Amersfoort won de gouden award, Safaripark Beekse Bergen zilver en Pantropica brons.

Landelijke winnaars van de verkiezing Leukste Uitje van Nederland 2026:

Gouden award: DierenPark Amersfoort in Amersfoort

Zilveren award: Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Bronzen award: Pantropica in Luttelgeest

Hylke Steggerda, teamleader merk- en missie bij DierenPark Amersfoort, is blij verrast met de award: “Dit is een erkenning voor onze aanpak. Dierenparken liggen in de media vaak onder een vergrootglas. Daardoor komt bij ons soort bedrijven steeds meer nadruk te liggen op dierenwelzijn en educatie. We merken dat bezoekers dat niet zien als een probleem, maar juist waarderen.”

Provinciale winnaars van de verkiezing Leukste Uitje van Nederland 2026

De Gouden awards per provincie:

Gelderland – Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur

Overijssel – Dinoland in Zwolle

Utrecht – Geertje’s Hoeve in Haarzuilens

Noord-Holland – Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna

Drenthe – Speel-en ijsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold

Noord-Brabant – Boerenbondmuseum in Gemert

Zuid-Holland – Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers

Flevoland – Aviodrome in Lelystad

Limburg – Museumdorp de Locht in Melderslo

Friesland – Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha

Zeeland – Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme

Groningen – DoeZOO in Leens

De awarduitreiking werd georganiseerd in samenwerking met onder andere Recreatie Vakbeurs, Go-Kids, Breda University of Applied Sciences, Pretwerk.nl, RekreaVakkrant, Great Stay App, DPG Media en Leukstetickets.nl. De 2e en 3e plekken per provincie zijn terug te vinden op www.dagrecreatie-live.nl. Veelbelovende eerste editie

Met een sterke opkomst, inhoudelijk programma en enthousiaste reacties kijkt beursorganisator Easyfairs terug op een zeer geslaagde eerste editie. Dagrecreatie Live heeft zich direct bewezen als een waardevol platform voor kennis, inspiratie en samenwerking binnen de dagrecreatiebranche. Voor meer informatie, zie www.dagrecreatie-live.nl.