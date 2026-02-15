Ford Kuga komt als favoriete nieuwe trekauto uit de bus

Uit het jaarlijkse trekauto-onderzoek van campingspecialist ACSI blijkt dat bijna 24% van de caravanbezitters afgelopen jaar voor de Ford Kuga heeft gekozen als nieuwe auto. Als 2,5 liter plug-in hybride mag dit model maximaal 2.100 kilogram trekken en dat is een belangrijk pluspunt.

Het ACSI Trekauto-onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 5.000 Nederlandse caravanbezitters en het is voor de tweede keer op rij dat de Ford Kuga het populairste nieuwe model is. Daardoor wedijvert het model nu met de Mazda CX-5 voor wat betreft de overall populariteit. Iets meer dan 7,5% van álle caravanbezitters is namelijk eigenaar van een CX-5, terwijl inmiddels ruim 6% een Kuga in bezit heeft.

Gehele top-10 SUV

De Mazda staat al 8 jaar achter elkaar aan kop van het klassement. Met 4,5% completeert de Volkswagen Tiguan de top-3, terwijl de gehele top-10 net als vorig jaar uit SUV-modellen bestaat. Op ruime afstand van de Ford waren de VW en Mazda respectievelijk de nummers 2 en 3 op de ranglijst van de nieuwe auto’s die in 2025 aan caravaneigenaren werden verkocht.

Volvo populairste merk

Ondanks de dominantie van de 3 modellen van Ford, Mazda en Volkswagen is het Volvo dat als merk de grootste aanhang onder de Nederlandse caravanners heeft. Ruim 13% van hen gebruikt een auto van de Zweedse fabrikant om de caravan te trekken. In tegenstelling tot de concurrentie zijn dan ook meerdere modellen van Volvo populair en dan met name de SUV’s XC60 en XC40, en stationwagon V60. Sinds 2022 gaan de Zweden al aan de leiding als populairste merk onder caravanbezitters.

Meest verkochte nieuwe auto’s aan caravaneigenaren (2025) Automodellen in bezit van caravaneigenaren (2025) Auto merken in bezit van caravaneigenaren 1. Ford Kuga 24,0% 1. Mazda CX-5 7,5% 1. Volvo 13,1% 2. VW Tiguan 7,6% 2. Ford Kuga 6,1% 2. Mazda 9,8% 3. Mazda CX- 6,1% 3. VW Tiguan 4,5% 3. Ford 9,6% 4. Volvo XC60 5,7% 4. Volvo XC60 4,1% 4. Volkswagen 8,9% 5. Mazda CX-60 4,9% 5. Nissan Qashqai 3,2% 5. Renault 5,9% 6. Lynk & Co 01 3,4% 6. Volvo XC40 3,2% 6. Toyota 5,1% 7. Skoda Kodiaq 3,4% 7. Toyota RAV-4 3,0% 7. Kia 4,6% 8. Suzuki Vitara 2,7% 8. Hyundai Tucson 2,3% 8. Nissan 4,4% 9. Kia Sportage 1,9% 9. Kia Sportage 2,1% 9. Hyundai 4,0% 10. Renault Austral 1,9% 10. Subaru Forester 1,9% 10. Mercedes 3,7%

Bron: ACSI Trekauto-onderzoek 2026