‘Toeristenbelasting in Nederland stijgt met bijna 10%: grootste toename in jaren’

Breng je een nachtje door in een hotel in eigen land? Dan betaal je dit jaar gemiddeld € 2,79 per persoon per nacht aan toeristenbelasting, bovenop de prijs van je overnachting. Dat is 9,7% meer dan vorig jaar en tevens de hoogste stijging in jaren. In het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp was de toename het grootst: hier betalen toeristen maar liefst 159,4% meer dan vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl.



Verhogen, verlagen of gelijk houden? Gemeenten die toeristenbelasting heffen, mogen jaarlijks zelf bepalen hoe hoog het tarief is. In 2026 verhoogden maar liefst 243 gemeenten het bedrag dat toeristen moeten betalen. Hoeveel zij dit jaar extra vragen, verschilt onderling fors.



Pijnacker-Nootdorp spant de kroonVooral voor een hotelovernachting in Pijnacker-Nootdorp moeten toeristen een stuk dieper in de buidel tasten dan een jaar eerder: het tarief ligt nu op € 6,20 per persoon per nacht, waar dit vorig jaar nog € 2,39 was. De vijf gemeenten met de grootste tariefverhoging zijn:

Pijnacker-Nootdorp: +159,4% Aalsmeer: +136,1% Beverwijk: +117,4% Landgraaf en Lingewaard: +100% Reimerswaal: +87%



Niet overal steeg het tarief: 75 gemeenten hielden hetzelfde aan als vorig jaar. In één gemeente daalde de toeristenbelasting zelfs, namelijk in Alphen-Chaam. Daar zakte het bedrag van € 5,41 naar € 2,00 per persoon per nacht: een afname van 63%.



Amsterdam blijft koploper met € 18,44 per nachtIn Nederland betaalt een toerist gemiddeld € 2,79 aan toeristenbelasting per persoon per nacht, maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Amsterdam is opnieuw de absolute koploper en vraagt de hoofdprijs.



Benieuwd waar je het diepst in de buidel moet tasten? Dit zijn de vijf duurste gemeenten van Nederland:

Amsterdam: € 18,44 Utrecht: € 14,75 Landsmeer, Zoetermeer en Almere: € 10,33 Haarlemmermeer: € 10,21 Ouder-Amstel: € 9,91



In Dijk en Waard, Dantumadiel, Waadhoeke en Renswoude betaal je met € 1,00 per persoon per nacht de laagste toeristentaks voor een hotelovernachting. Al zijn er 22 gemeenten waar je (vooralsnog) geen toeristenbelasting hoeft te betalen, waaronder Soest, Zwijndrecht en Laren.



Hilversum voerde dit jaar voor het eerst toeristenbelasting in: wil je hier overnachten, dan betaal je € 3,68 per persoon per nacht.Benieuwd hoeveel je betaalt in jouw gemeente of op je vakantiebestemming? Kijk dan op: https://www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/toeristenbelasting-2026/



Campingovernachting in veel gemeenten goedkoperWie op een Nederlandse camping overnacht, betaalt dit jaar in 159 gemeenten minder toeristenbelasting dan bij een hotelovernachting. Het gemiddelde tarief voor een campingovernachting is momenteel € 1,84.



Hoeveel minder toeristenbelasting je precies betaalt voor een campingovernachting ten opzichte van een hotel, verschilt sterk per gemeente. In Ouder-Amstel is het verschil het grootst: daar ben je € 8,34 per persoon per nacht voordeliger uit. Ook in Zaanstad (€ 6,09 goedkoper) en Pijnacker-Nootdorp (€ 5,16 goedkoper) betalen toeristen minder bij een campingovernachting.