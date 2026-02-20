Beekse Bergen investeert in comfort en gastbeleving bij Lake Resort

Beekse Bergen voert momenteel diverse vernieuwingen door in accommodaties en sanitaire voorzieningen van vakantiepark Lake Resort. Het park moderniseert zijn aanbod om nog beter aan te sluiten bij de wensen van gasten.

Lake Resort realiseert twee volledig vernieuwde sanitairgebouwen met onder meer familiedouches, een badkamer voor mindervalide personen en ergonomische kinderdouches. Er komt een nieuwe Camperclean-voorziening, waarmee chemische toiletten automatisch worden gereinigd. Ook komen er vaatwassers waarvan gasten kosteloos gebruik kunnen maken. Er is gekozen voor duurzame oplossingen, zoals sensorkranen en vloerverwarming. De vernieuwingen worden opgeleverd voor de start van het nieuwe kampeerseizoen.

De investeringen volgen op eerdere vernieuwingen binnen het park. In 2022 werd het centrumgebouw volledig vernieuwd, inclusief het subtropische zwembad, de binnenspeeltuin en het restaurant. Met de huidige verbeteringen zet Beekse Bergen de volgende stap in het verhogen van comfort en gastbeleving.

Esmé Stoffelen, general manager van Lake Resort, Safari Resort en Safari Hotel, licht toe: “Er was behoefte vanuit onze gasten aan meer comfort, zoals ruimere kampeerplekken en luxere toiletvoorzieningen. Daar spelen we op in.” Tegelijkertijd blijft traditioneel kamperen een belangrijk onderdeel van het aanbod. “De vrijheid, het buitenleven en het directe contact met de natuur zijn waarden die onze gasten enorm waarderen. Daarom investeren we juist in kwaliteit en comfort, zodat kamperen nu én in de toekomst aantrekkelijk blijft.”

Vernieuwing van de Forest Jungalows

Daarnaast worden er tachtig Forest Jungalows vernieuwd, waaronder een aantal Forest Jungalows Kids. De indeling is aangepast en het interieur heeft een fraaie upgrade gekregen. Stoffelen licht toe: “De Kids Jungalows zijn sfeervol en speels ingericht in het thema ‘aap’. Ze zijn voorzien van alle gemakken en volledig afgestemd op gezinnen met kinderen.” Met deze aanpassingen wil Beekse Bergen het verblijf voor gezinnen nog plezieriger en comfortabeler maken.

Van back to basic tot luxe

Lake Resort biedt met ruim 230 accommodaties en bijna 290 kampeerplekken een breed aanbod voor verschillende doelgroepen. Gasten kunnen kiezen voor verschillende kampeervormen en accommodaties, van back to basic tot luxe. Stoffelen: “Onze gasten profiteren van faciliteiten zoals het subtropische zwembad, het meer, een supermarkt, een binnenspeeltuin. Bovendien zijn het Safaripark en Speelland dichtbij en kunnen gasten ook een kijkje nemen bij de dieren op de savannes van het Safari Resort en Safari Hotel.”

Afbeelding: Beekse Bergen