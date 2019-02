Attractie- & Vakantiepark Slagharen opent SUBWAY restaurant

Attractie- & Vakantiepark Slagharen opent begin april 2019 in de Main Street een Subway restaurant. De Sandwich artists van Subway maken de gehele dag door versbereide sandwiches, de zogenaamde Subs, en verse salades. De nieuwe locatie heeft 48 zitplaatsen verdeeld over binnen en buiten. Attractie- & Vakantiepark Slagharen heeft de primeur met dit Subway restaurant.

Vers, voedzaam en huisgemaakt

Attractie- & Vakantiepark Slagharen breidt haar horeca-aanbod steeds verder uit en speelt door de samenwerking met Subway in op de huidige trends. Subway voorziet hierin met een voedzaam en vers assortiment sandwiches en salades. In Subway restaurants kunnen gasten terecht voor heerlijke Subs, bereid met ter plaatse versgebakken brood. De Sandwich Artist maakt elke Sub ter plekke, voor de ogen van de gast klaar. De Subwayformule staat bekend om haar vele keuzemogelijkheden, waarbij gasten zelf invloed hebben op de voedingswaarden. In totaal zijn er maar liefst 2 miljoen varianten mogelijk. Op die manier is dit de perfecte plek om de dag in Slagharen te beginnen of af te sluiten. Of om tussendoor te komen lunchen. In Nederland bestaan inmiddels ruim 200 Subway restaurants. In Slagharen vindt dit voorjaar een primeur plaats met de opening van het eerste Subway restaurant in de attractie- & vakantiepark sector. Binnen de keten Parques Reunidos, waartoe Slagharen behoort, werkt SUBWAY ook samen met Movie Park Germany en Marineland Côte d’Azur.

Sandwich Artists gezocht

Vanaf deze week start de werving van de zogenaamde ‘Sandwich Artists’. In een praktische vastomlijnde training leert de Sandwich Artist het vak om een lekkere Sub of salade te maken. De Sandwich Artist leert wat zijn of haar werk inhoudt en welke vaardigheden nodig zijn om gasten blij en tevreden te houden. Via www.slagharen.com/vacatures of Whatsapp 06 11 15 37 91 worden gemotiveerde kandidaten opgeroepen om te solliciteren.