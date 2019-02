Open dagen op Resort De Wije Werelt en Resort Veluwemeer

Kom op zaterdag 23 en zondag 24 februari 2019 naar de open dagen op EuroParcs Resort De Wije Werelt in Otterlo en EuroParcs Resort Veluwemeer in Nunspeet én stel je perfecte vakantie samen! Nu alvast een vakantiewoning uitzoeken waar je deze zomer of tijdens de kerstdagen in wilt verblijven? Dat kan komend weekend op zaterdag 23 en zondag 24 februari 2019 op Resort De Wije Werelt en Resort Veluwemeer tijdens de open dagen. Wij bieden je de mogelijkheid om de vakantiehuizen te bekijken en tegen aantrekkelijke kortingen jouw verblijf te boeken. En er is meer, want kies je dit weekend een vakantiehuis uit dan betaal je geen voorkeurskosten.

U bent van harte welkom!

Je bent op zaterdag 23 en zondag 24 februari van 10.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom op zowel EuroParcs Resort De Wije Werelt als EuroParcs Resort Veluwemeer. Op beide vakantieparken staan diverse vakantiehuizen open om te bezichtigen! Klik hier voor informatie.