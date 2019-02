De Slag om Bergh

Op zondag 9 juni en maandag 10 juni 2019 vindt er een nieuw evenement plaats op Huis Bergh.

De 80-jarige oorlog was een roerige tijd in de Berghse geschiedenis. Er waren spanningen tussen de edelen in de Nederlanden en de regerende vorst Philips II. In 1568 probeert Willem van den Bergh zijn kasteel weer in te nemen, nadat hij moest vluchten. Zijn kasteel is dan ingenomen door Drost Anderlecht. Gaat het Graaf Willem lukken zijn kasteel terug te krijgen?

We gaan terug naar de tijd van de 80-jarige oorlog met de Compagnie Grolle en MARS Compagnie te voet. Zij hebben hun kampement opgezet in het weiland bij Huis Bergh.De compagnie bestaat uit musketiers, piekeniers en kanonniers, een kapitein, een tamboer, een vaandrig en een aantal marketensters. Samen vormen ze een gezelschap dat laat zien hoe men leefde en zich verdedigde. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in het kampement. Er wordt gekookt met authentieke ingrediënten. Er wordt gezellig een drankje genomen, gezongen en gedobbeld in het kamp. Oude ambachten worden uitgeoefend zoals de smidse en het bewerken van wol. De soldaten van Graaf Willem geven op gezette tijden demonstraties met hun wapens en gaan natuurlijk ook het kasteel belegeren. De hele dag zijn er activiteiten voor kinderen: o.l.v. Bas Baroen in de kasteeltuin. .

Foto: Marcel Houwer