Alles voor OVL professionals

Voor u als openbare verlichting professional is er één dag in het jaar waar u met al uw vakgenoten bij elkaar komt. Dit jaar is dat op 4 juni, tijdens Vakbeurs Ruimte & Licht.

Ruim 50 toonaangevende bedrijven hebben op dit moment hun stand al geboekt. Dat betekent voor u als bezoeker een volledig aanbod aan producten en diensten op het gebied van openbare verlichting. Er staan zowel bedrijven voor u klaar met producten als armaturen, lichtmasten, meettechnieken, voedingskabels- en kasten en aansluitkasten, als dienstverleners op het gebied van installatieverantwoordelijkheden, aanbestedingen, lichttechniek en -ontwerp, inspecties en advies en beheer.

U kunt zich nu al registreren voor een gratis bezoek aan Vakbeurs Ruimte & Licht op 4 juni in Expo Houten.