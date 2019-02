73% van de horecaondernemers volop bezig met gezondheid gasten

73% van de horecaondernemers is volop bezig om zijn aanbod van eten en drinken gezonder te maken. Dat doen ze door het gebruik van dagverse, lokale producten, vloeibare vetten, minder zout en door meer vegetarische gerechten op de menukaart aan te bieden. Dat blijkt uit onderzoek van KHN. Doel van het onderzoek was om te kijken wat horecaondernemers al doen op het gebied van gezonde voeding en wat hun plannen voor de komende tijd zijn. Meer dan 650 horecaondernemers vulden de enquête in en gaven aan welke specifieke acties zij op het gebied van gezonde voeding (willen) nemen. Hoe gaan we in de horeca om met (kleinere) porties? Welke aandacht is er voor zoutreductie en wat vinden ondernemers van het idee om de voedingswaarde van gerechten op de menukaart te vermelden? In de infographic hieronder staan alle resultaten van het onderzoek op een rij.

Gezondheid: belangrijk thema

Robèr Willemsen, voorzitter KHN: “Wij vinden de gezondheid van onze gasten een belangrijk onderwerp, want meer dan de helft van alle Nederlanders boven de 20 jaar is te zwaar. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ook. 55% van onze leden geeft dat als belangrijkste reden om zijn aanbod gezonder te maken. Daarnaast zegt 43% dat zij het aanbod gezonder maken omdat het een trend is. Er zijn er steeds meer mensen die op hun gezondheid letten, ook als ze uit eten gaan. En daar spelen we in de horeca op in! Een goede zaak, vind ik!” Het vermelden van calorieën op de menukaart vindt 67% van de horecaondernemers geen goed idee. Het is administratief veel werk en omslachtig om alle calorieën bij te houden. Zeker als je werkt met een wisselend (dag)menu en de ingrediënten per gerecht niet iedere dag hetzelfde zijn.

Portiegrootte en bijgerechten

Van de horecaondernemers geeft 55% aan dat zij hun gasten een keuze biedt in portiegrootte. Zij doen dit o.a. door het aanbieden van hele en halve porties op de menukaart. Op dit moment geeft 27% van de ondernemers zijn gasten een keuze in de bijgerechten en 13% heeft bijgerechten los op de kaart staan. KHN stimuleert deze ontwikkeling om voedselverspilling tegen te gaan. Robèr Willemsen: “In het kader van een gezonder Nederland hebben we in het Preventieakkoord afgesproken om horecaondernemers te inspireren om (nog meer) werk te maken van een gezonder aanbod. Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de horecaondernemers dat de komende 2 jaar ook wil doen. Onder andere door meer groente en minder vlees te serveren, het stimuleren van het drinken van water en suikervrije dranken en kleinere porties om mensen gezonder te laten eten.” Klik hier voor informatie.