In de Brabanthallen in Den Bosch wordt door honderden hoveniers en decorateurs koortsachtig gewerkt aan Tuinidee 2019. Het grootste tuinevent van Nederland gaat donderdag voor de 27e keer op rij van start met bijna 200 exposanten. Dankzij het huidige, zachte weer staan tuinbezitters te popelen om op balkon, terras en in de tuin aan de slag te gaan. Op Tuinidee vinden bezoekers verschillende inspiratietuinen, waaronder een speciale kindertuin, creatieve workshops, een tuintheater en de laatste groene trends en nieuwtjes. Speciale aandacht is er voor duurzaam en ecologisch tuinieren. Een uit Engeland overgewaaid populair fenomeen is met recyclebaar kunstgras beklede veranda’s, tuinhuisjes en levensgrote dierfiguren. De organisatie verwacht tot en met zondag meer dan 25.000 belangstellenden. Klik hier voor informatie.