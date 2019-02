“De inschrijvingen voor Nederlands grootste groene vakbeurs GroenTechniek Holland (GTH) stromen binnen: niet alleen van de toonaangevende marktleiders, maar ook van kleinere en nieuwe deelnemers. Nu al is ruim de helft van de expositie- en demonstratieruimte verhuurd aan toonaangevende merken zoals Toro, Kubota, New Holland, John Deere, Iseki, Husqvarna, Stihl en JCB, maar ook nieuwkomers zoals Goldstone en Inter-Techno”, aldus beursmanager Willem Bierema. “Naast expositieruimte is er ook volop ruimte voor kennisoverdracht en demonstraties om alle machines live te testen. Omdat het evenement wordt georganiseerd zonder winstoogmerk – de organisatie is namelijk in handen van de GTH BV, dus 100% van Fedecom – is GTH voor deelnemende bedrijven het meest effectieve en goedkope evenement om iedereen te ontmoeten die actief is of wil worden in de groene openbare ruimte, de publieke stedelijke ruimte en op sport-, golf- en recreatieterreinen.” Na drie succesvolle edities vindt GTH dit jaar van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september weer in Biddinghuizen plaats, met fabrikanten, agenten, importeurs en exporteurs, dealers, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige dienstverleners.

Veel voordelen outdoor locatie

De outdoor locatie biedt veel voordelen en is voor zo’n evenement voor de groensector optimaal vanwege de grote gelijkenis met de dagelijkse werkomgeving. De Flevopolder ligt centraal in Nederland, middenin een van de mooiste groene gebieden van het land en is vanuit alle windstreken prima bereikbaar. Ook is er volop parkeergelegenheid voor deelnemers en bezoekers. Het terrein biedt uitstekende mogelijkheden voor zowel overdekte exposities als buitendemonstraties van maaiers, trekkers, machines en apparatuur in de dagelijkse werkomgeving van de groenprofessional. Daarnaast is er volop ruimte voor kennisoverdracht door middel van lezingen en bijeenkomsten.

Geen winstoogmerk

GroenTechniek Holland 2019 is de enige vakbeurs voor bedrijven actief in de openbare groene ruimte in Nederland die onder auspiciën van Fedecom wordt georganiseerd. Fedecom behartigt belangen van ruim 950 bedrijven en heeft GroenTechniek Holland BV opgericht om GroenTechniek Holland te organiseren voor zowel leden als niet-leden. GTH is als volle Fedecom-dochter voor én door de branche, dus zonder winstoogmerk. Overigens is deze BV een zusterorganisatie van AgroTechniek Holland BV, die inmiddels vijf succesvolle agro-evenementen organiseerde voor ruim 50.000 akkerbouwers, veehouders en loonwerkers. Klik hier voor informatie.