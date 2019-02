Tuinmachineshow bij Lozeman Tuinmachines Elst

Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart vindt de tuinmachineshow plaats bij de vestiging van Lozeman Tuinmachines in Elst. Tijdens deze dagen is het uitgebreide assortiment tuinmachines te zien in de showroom en worden er buiten op het terrein diverse productdemonstraties gegeven. De tuinmachineshow is een ideaal moment voor zowel particulieren als professionals om de nieuwste machines voor tuin- en gazononderhoud te bekijken. Er is speciale aandacht voor de frontmaaiers met grasopvangbak van Gianni Ferrari, de wendbare zero-turn-maaiers van Grasshopper, de ruwterreinmaaiers van Orec en de tractoren van Ferrari en Branson. Tevens worden er diverse aanbouwwerktuigen en accugereedschap gepresenteerd. Op 7 maart is in samenwerking met Eurogarden het ‘one day sales event’, wat inhoudt dat er een korting geldt voor alle Echo Outdoor power gereedschap. Lozeman Tuinmachines is al ruim 60 jaar expert op het gebied van tuinmachines en staat bekend om haar deskundige advies. Gedurende de afgelopen decennia heeft het bedrijf een ruim assortiment aan tuinmachines opgebouwd. Momenteel heeft Lozeman 40 medewerkers in dienst en het bedrijf blijft in beweging. Klik hier voor informatie.