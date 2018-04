Attractiepark Toverland biedt ouders werkplek tijdens lerarenstaking

Basisschoolleraren uit Limburg en Noord-Brabant leggen op vrijdag 13 april voor de derde keer hun werk neer. Voor ouders die deze dag éigenlijk geen vrij kunnen nemen om hun kinderen op te vangen heeft Toverland een oplossing: Het attractiepark biedt de ouders een werkplek aan. Het indoorgedeelte van restaurant Katara Plaza wordt speciaal voor de gelegenheid omgetoverd tot een inspirerende werkplek met uitzicht op de attracties. In Katara Plaza is wifi aanwezig en er wordt gezorgd voor extra stroompunten voor laptops, tablets en mobiele telefoons. Ook zal er gratis koffie en wat lekkers voor de werkende ouders klaarstaan. “Zo hopen we van deze vrijdag de dertiende tóch een geluksdag te maken. Ouders kunnen ongestoord werken, terwijl hun kinderen zich heerlijk vermaken in het park”, vertelt Tessa Maessen, Communicatie Manager.

Pauzeren in de achtbaan

Een medewerker van Toverland zal de gehele dag in Katara Plaza aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Ouders kunnen tussendoor dan ook prima met hun kinderen in de attracties gaan. “Een ideale manier om even te pauzeren en het hoofd weer leeg te maken”, besluit Maessen. Ouders die gebruik willen maken van de magische kantoorruimte hoeven dit niet vooraf te reserveren. Op deze dag gelden de reguliere entreetarieven. Klik hier voor informatie.