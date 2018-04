Aantal toeristen in Drenthe groeit

Drenthe heeft het afgelopen jaar een groei van 4% laten zien in het aantal toeristische overnachtingen en 8% meer verblijfstoeristen mogen ontvangen. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de buitenlandse gast, die een stijging laat zien van 22%. Van de buitenlandse gasten komt 67% uit Duitsland. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Tendens

De cijfers bevestigen de tendens die de laatste jaren zichtbaar is. De binnenlandse markt is stabiel, inkomend toerisme is groeiende. Voor Drenthe is Duitsland de grootste herkomstmarkt en ook procentueel de grootste stijger. Vlaanderen staat op een tweede plaats.

Specialist in bungalowvakanties

Maar liefst 65% van de overnachtingen in Drenthe vinden plaats in bungalows, ten opzichte van 35% landelijk. De bungalowsector doet het zowel in 2017 als langjarig iets beter dan het landelijk gemiddelde. Ook hier komt de groei uit het buitenland met een stijging van 25% t.o.v. 2016 en over de afgelopen drie jaren zelfs een stijging van 52%. De hotelsector in Drenthe is relatief klein, 13% tegenover een landelijk gemiddelde van 44%, maar stabiel. Het aantal overnachtingen op campings in Drenthe loopt terug. Vermoedelijk komt dit door het feit dat de buitenlandse gast, die in aantal groeit, over het algemeen liever overnacht in een bungalow of hotel en doordat Drenthe verhoudingsgewijs niet heel veel ‘glampings’ heeft; campings met luxe verhuuraccommodaties, waar steeds meer gasten behoefte aan hebben. Deze daling is niet alleen voor Drenthe zichtbaar, maar komt overeen met het landelijke beeld.

Buitenland campagne

Marketing Drenthe zet, in lijn met de ontwikkelingen, dit jaar met haar campagnes volop in op de Duitse en Vlaamse markt. De Duitse website is gelanceerd, de online campagnes zijn in gang gezet, er zijn beurzen bezocht in Duitsland en Vlaanderen en binnenkort komt een Vlaamse filmploeg opnames maken in Drenthe. Focus ligt op het fietsen in Drenthe. Kijk hier voor meer informatie.