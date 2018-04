Slecht weer thuis laat ons nog meer genieten van de zonvakantie

Volgens een Europees onderzoek genieten wij nog meer van onze zonvakantie als we zien dat het thuis slecht weer is. Ongeveer de helft van de Europeanen geeft aan dit stiekem wel prettig te vinden. Om het contrast met het ‘thuisweer’ tastbaar te maken, heeft Neckermann Reizen een weersimulator laten bouwen. Hiermee kunnen vakantiegangers op zonnige vakantiebestemmingen het weer thuis voelen, of het nu regen, sneeuw of wind is. Dit alles om het vakantiegenot verder te vergroten.

Iedereen heeft zichzelf er al eens op betrapt; op vakantie kijken we ook graag hoe de temperatuur thuis is. Het is vaak de eerste vraag die we stellen aan het thuisfront: Hoe is het weer daar? Genieten van het mooie weer op vakantie doe je nu eenmaal nét iets meer als je weet dat het in je thuisland miezerig of slecht weer is. Omgekeerd is het balen wanneer het weer op vakantie slechter uitvalt dan in Nederland. Op sociale media pronken we namelijk graag met zonovergoten vakantiefoto’s .Er bestond een vermoeden dat het weer thuis de vakantie-ervaring zou kunnen beïnvloeden. Dit is verder onderzocht via een internationale enquête (uitgevoerd in 5 Europese landen). De resultaten bevestigen dat niet alleen het weer thuis een belangrijke rol speelt bij mensen die op vakantie gaan, maar geeft ook aan dat het weer sterk van invloed is op hoe we onze vakanties uiteindelijk waarderen. Klinkt dit bekend? Gemiddeld geeft nagenoeg 40 procent van de vakantiegangers aan vreugde te putten uit het feit dat het thuis slecht weer is terwijl ze met vakantie zijn.

Neckermann Reizen lanceert ‘weermachine’

Om het vermoeden bevestigd te krijgen, naast de resultaten van de internationale enquête en het feit dat het weer zo’n belangrijke plaats inneemt in ons leven en in het bijzonder wanneer we op reis zijn, stelde Neckermann Reizen zich de volgende vraag: “als het weer thuis zo belangrijk is voor de vakantiebeleving, waarom brengen we het Nederlandse weer dan niet naar de vakantiebestemming om het genot van de vakantie nog verder te verhogen?” Om de vakantiegangers een zo realistisch mogelijk beeld te geven van het weer in hun thuisland liet Neckermann vervolgens een intelligente weersimulator bouwen, die de weersomstandigheden van thuis simuleert: regen, sneeuw, kou,… Deze weersimulator werd geplaatst op een strand in Thailand afgelopen februari. Vakantiegangers van verschillende nationaliteiten waren geprikkeld om een bezoek te brengen aan deze machine. De weersimulator werd gebouwd om allerlei slechte weersomstandigheden te kunnen activeren met behulp van sprinklers, airconditioning, LED-lichten, luidsprekers, sneeuwsimulatoren en windmachines. Het leverde een mooi compilatiefilmpje op met beelden van vakantiegangers en hun reactie. Via een ledscherm op de buitenzijde van de box is de temperatuur van de plaats die gesimuleerd wordt te zien.