Flevoland ziet flinke groei in toerisme

Nederland kende het afgelopen jaar een grote groei van het aantal gasten dat in de Nederlandse logiesaccommodaties verbleef, blijkt uit de nieuwste cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde. Ook in Flevoland is deze groei terug te zien in de cijfers. Flevoland wordt steeds meer een bestemming voor zowel de Nederlandse- als de internationale verblijfsgast. De internationale verblijfstoerist is de grootste groeier in Flevoland, met een totale stijging van het aantal gasten met 24% in 2017 ten opzichte van 2016.

Buitenlandse gasten met name uit Duitsland

Met name gasten uit de buurlanden België en Duitsland weten Flevoland goed te vinden gevolgd door gasten uit Azië. Waarbij Duitsland de grootste stijger is met een groei van het aantal gasten met 22% in 2017 ten opzichte van 2016. Kenmerkend voor de Duitse bezoekers is het verblijf in bungalowparken en hotels waarbij de ligging aan het water zeer belangrijk is.

Tulpencampagne in Duitsland

Ook Toerisme Flevoland richt zich, naast de promotie in eigen land, in grote mate op de Duitse bezoeker. Zo loopt er momenteel, in samenwerking met NBTC Holland Marketing, een promotiecampagne voor de komende Flevolandse tulpenperiode. Naast campagnes ligt de focus bij Toerisme Flevoland op pers & pr. Komend voorjaar worden diverse journalisten en bloggers rondgeleid door Flevoland. “Op deze manier kunnen we hen, in samenwerking met het toeristisch bedrijfsleven, de mooiste plekjes en verhalen van Flevoland zelf laten ervaren” aldus Rinkje Tromp, marketing manager Toerisme Flevoland.

beeld: Toerisme Flevoland