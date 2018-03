Attractiepark Toverland lanceert nieuwe website

Toverland heeft een gloednieuwe website. Deze sluit naadloos aan bij de onlangs gepresenteerde huisstijl en het nieuwe logo van het attractiepark. Met de kersverse website maakt Toverland zich op voor de opening van het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon op 7 juli 2018. De magie van Toverland begint bij een bezoek aan de website van het attractiepark. Beleving en gebruiksvriendelijkheid staan bij de nieuwe website dan ook centraal. Er wordt veel gebruikgemaakt van video’s en afbeeldingen om de bezoeker direct een goed beeld te geven van Toverland. De website is sterk geoptimaliseerd voor mobile devices. Het is zo makkelijker om de website via de mobiele telefoon te bezoeken en tickets te bestellen. Op de website is ook een compleet nieuwe parkplattegrond te vinden. Deze plattegrond kan gepersonaliseerd worden naar de wensen van de bezoeker. Daarnaast wordt er ook al een doorkijkje naar Port Laguna en Avalon gegeven. “Op het gebied van online marketing heeft Toverland de afgelopen jaren een sterke groei gemaakt”, legt Joep van der Sterren, Online Marketeer, uit. “Daar zijn wij zeer trots op. Deze nieuwe website draagt hier sterk aan bij. Natuurlijk blijven we continu optimaliseren en innoveren.”De website is in maar liefst vier talen te bezoeken: Nederlands, Duits, Engels en Frans. Op deze manier hoopt Toverland steeds aantrekkelijker te worden voor buitenlandse gasten. Op de homepage staat de nieuwe slogan ‘Discover your own magic’ centraal. De website is ontwikkeld in samenwerking met Partout digital native agency uit Eindhoven.