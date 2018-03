Twee giganten gaan samenwerken aan een duurzame buitenruimte

Op donderdag 8 maart ondertekenden NL Greenlabel en de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte een partnership. Met de krachtenbundeling verwachten beide toonaangevende partijen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren om de openbare ruimte in snel tempo zo duurzaam mogelijk te maken. NL Greenlabel wil de inrichting van de buitenruimte weer in balans brengen met de natuurlijke leefomgeving. Zij wil het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord bevorderen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling. De Dag van de Openbare Ruimte is in vijftien jaar gegroeid tot Nederlands’ grootste evenement op het gebied van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van buitenruimte. Jaarlijks komen zo’n achtduizend openbare ruimte professionals bij elkaar in de Jaarbeurs. Lodewijk Hoekstra, samen met Nico Wissing oprichter van NL Greenlabel: “We verheugen ons enorm op de samenwerking met ExpoProof, het bedrijf dat de Dag van de Openbare Ruimte organiseert. Wij hebben ze leren kennen als een zeer proactieve club. Echte ondernemers die de boel in gang krijgen en dat is zeer welkom, zeker met een thema als duurzaamheid. Wij vinden dat dat vaak nog veel te laag op de agenda staat, dus een beetje duwen en trekken kan absoluut geen kwaad. Van de organisatie krijgen we de mogelijkheid om – samen met De Groene Stad Charta – onder de noemer ‘NL Greenlabel en De Groene Stad’ een gedeelte van de beursvloer in te richten met NL Greenlabel partners en andere exposanten die actief invulling geven aan de Groene stad gedachte.” ExpoProof gebruikt de kennis van NL Greenlabel om de duurzaamste vakbeurs te worden in Nederland. “Bij beurzen is veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid, een beurs is in feite een enorme vervuiler”. Aldus Jean Paul Boon, samen met Marc de Winter en Marcel Beelen eigenaar van ExpoProof. “Wij zijn al begonnen met een aantal maatregelen zoals hergebruik van gebruikte materialen, maar zo is er op veel meer vlakken terrein te winnen. Scheiden van afval, materiaalkeuze, stroombesparende voorzieningen, om er maar een paar te noemen. En misschien laten wij de exposanten hun stand in het halfdonker opbouwen als dat veel zou opleveren. Een mooie ontwikkeling is sowieso dat de Jaarbeurs zwaar inzet op energieneutrale beurshallen. Maar met de samenwerking bieden we natuurlijk vooral ook een reusachtig platform waarmee we de hele openbare ruimte markt faciliteren. Alle denkbare aanbieders en afnemers op het gebied van de openbare ruimte brengen we bij elkaar. Dat is een enorme bak aan innovatie en kennis om duurzaamheid in de praktijk te brengen.”