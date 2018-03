WADfilm wordt ondersteund door Landal GreenParks

Landal GreenParks is een van de hoofdsponsors van de nieuwste natuurproductie van Ruben Smit Productions: WAD www.wadfilm.nl; overleven op de grens van water en land. De film gaat in oktober dit jaar in première op LWD2018, Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, en is een ode geworden aan het waddengebied; zowel boven- als onderwater. Ruben Smit loopt al zijn hele leven rond in dit bijzondere natuurgebied, en heeft de afgelopen jaren op vele unieke plekken mogen filmen.

De crew van Wadfilm werkte bij het maken van de film met vele organisaties samen, voor bijvoorbeeld specifieke veldkennis, financiering, bootovertochten, toestemming om te mogen filmen, wetenschappelijke counterexpertise, etc. Samenwerking bij de exploitatie van de film is een logische volgende stap. Ruben Smit: “Samenwerking tussen iedereen die de Wadden een warm hart toedraagt vormt een belangrijke basis voor de realisatie van de film. We zijn toch allemaal geraakt door de oerkrachten van de wadden en willen dat graag delen. Of je nu een horecaondernemer bent, een boswachter of een verhuurder van vakantiewoningen.” Volgens Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks, laat de film prachtig zien hoeveel er te beleven en te ontdekken is op de Wadden. ‘Wij hebben net als Ruben Smit een grote passie voor de natuur. Hij laat met zijn film als geen ander zien hoe bijzonder de Wadden zijn. Vanaf onze parken kunnen onze gasten dit rijke natuurgebied ontdekken. We zijn trots om een bijdrage aan deze bijzondere film te kunnen leveren.’ WADfilm komt tot stand zonder subsidie. Daarom zijn sponsoren, zoals Landal GreenParks, essentieel. Maar de samenwerking gaat verder dan dat. Zo krijgt Landal GreenParks een eigen exclusieve set aan foto- en filmmateriaal en maakt Ruben Smit enkele vlogs over de natuurgebieden rondom de parken van Landal. Zo helpt hij gasten om de omliggende unieke natuur in hun vakantie te ontdekken.