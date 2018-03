Duurzaamheidsonderzoek Van Vliet Kastanjehout

Sinds november is Dirk Achterberg bezig met afstuderen bij Van Vliet Kastanjehout. Hij doet onderzoek naar hoe duurzaamheid brede inzet kan worden, waarbij de klant in de overheids- en recreatiesector ook voordelen ondervindt. De vraag die centraal hierin staat is als volgt, “Hoe kan Van Vliet Kastanjehout haar duurzaamheid aantonen in de productgroep ‘Kastanje Rondhout’, zodat het een commerciële toegevoegde waarde heeft voor haar klanten in de overheids- en recreatiesector?”

Om antwoord te krijgen op bovenstaande vraag is er een enquête :

Zoals u misschien al weet streeft Van Vliet Kastanjehout naar het optimaliseren van haar service en naar de bewustwording van duurzaamheid.Daarnaast hechten wij veel waarde aan uw mening. Daarom nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het duurzaamheidsonderzoek waarbij u als inkoper van hout ook voordelen ondervindt. Wij zijn geïnteresseerd in naar hoe duurzaamheid een extra toegevoegde waarde kan hebben voor u of uw organisatie en of u een extra service verlangt bij het inkopen van duurzaam hout.Het invullen van de vragenlijst zal niet langer duren dan 10 minuten. Uiteraard is uw anonimiteit in het onderzoek gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die u geeft.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête. Heeft u vragen of opmerkingen over de enquête, neem dan gerust contact met ons op www.duurzaamhout.nl