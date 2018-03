Zon, zee en lekker eten: in Zeeland is het altijd vakantie

Roompot Vakanties stelt per direct tien vakantiewoningen ter beschikking voor de families van leden van het Korps Mariniers die per 2022 moeten verhuizen van Doorn naar Vlissingen. De gezinnen kunnen tijdens een heerlijk weekeindje weg op die manier zelf ervaren dat de provincie Zeeland een geweldig deel van Nederland is om te wonen, werken én recreëren.

Zeeland is de provincie met de meeste zonuren van Nederland, de langste kust, de meeste ruimte om te wonen, nog geen overspannen woningmarkt, de minste woon-werkfiles en het is er culinair een feest. De provincie herbergt een recordaantal sterrenrestaurants. Het Korps Mariniers kampt met een grote leegloop doordat de kazerne in 2022 gaat verhuizen van Doorn naar Vlissingen. De militairen die nu in de provincie Utrecht zijn gestationeerd zien het niet zitten om naar Zeeland te gaan. Uit cijfers die deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers vertrokken. In de voorgaande jaren waren dit er gemiddeld 23 per kwartaal. Als de leegloop doorzet, dan is het personeelsbestand van de elite-gevechtseenheid aan het einde van het jaar met tien procent gekrompen. "Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen", zegt voorzitter Bert van de Wakker van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers vandaag in De Volkskrant. "We willen de Mariniers en hun gezinnen zelf laten ervaren hoe mooi het is om in Zeeland te verblijven. In Zeeland is het in feite iedere dag vakantie", aldus Marc Volleman, woordvoerder van Roompot Vakanties. "Bovendien is er in Zeeland een enorme behoefte aan arbeidskrachten, dus ook om die reden zijn de gezinnen méér dan welkom in onze provincie. Toerisme, recreatie, techniek, zorg: er is een tekort aan 6.000 arbeidskrachten tussen nu en 2022."