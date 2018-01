Attractiepark Toverland op zoek naar liefdesverhalen

De speciale Rozen Service van Toverland rijdt op 14 februari, Valentijnsdag, door het land om de mooiste liefdesverhalen samen te brengen. Geliefden worden verrast met een rode roos en vrijkaartjes voor het attractiepark. Vanaf vandaag kan iedereen een geliefde opgeven via toverland.com/valentijn of via de Liefdesboom in het park. Wie een (geheime) liefde, beste vriend, uit het oog verloren familielid of een speciale collega in het zonnetje wil zetten, is bij de speciale Rozen Service van Attractiepark Toverland aan het juiste adres. Op woensdag 14 februari rijdt de Rozen Service namelijk door binnen- én buitenland om geliefden te verrassen met een prachtige rode roos en vrijkaartjes voor Toverland. Hiervoor is het attractiepark op zoek naar de meest bijzondere liefdesverhalen. Via toverland.com/valentijn of via de Liefdesboom in het park kan iedereen zijn of haar geliefde vanaf vandaag opgeven.

De magie van echte liefde

In Toverland staat de magie centraal. “Voor ons zit échte magie in gewone mensen die elke dag weer liefdevolle en moedige keuzes durven te maken”, vertelt Tessa Maessen, Communicatie Manager. “Er is niets moediger dan je hart voor andere mensen open te durven stellen. Met de Rozen Service hopen wij weer wat meer magie de wereld in te brengen.”