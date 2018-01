Wandelevenement Oer-IJ Expeditie wordt weer een ontdekkingstocht

-Inschrijven voor de editie 2018 kan vanaf 15 januari-

Na het succes van vorig jaar wordt ook in 2018 op Hemelvaartsdag weer een Oer-IJ Expeditie georganiseerd, het wandelevenement dat de deelnemers onderweg op een originele manier kennis laat maken met de geschiedenis van een ‘vergeten landschap’ rond Castricum. Er kan voor de editie op donderdag 10 mei worden ingeschreven voor maar liefst vijf verschillende afstanden; de 11 km, 16 km, 21 km, 26 km ‘Stelling van Amsterdam’ of de gloednieuwe route 26 km ‘Duin en Polder’.

Echte ontdekkingswandeltocht

De Oer-IJ Expeditie neemt de deelnemers mee op een ontdekkingswandeltocht door een historisch landschap dat zich laat lezen als een spannend geschiedenisboek. Hier zijn nog overal restanten te zien van het Oer-IJ, een grillige zijtak van de Rijn die tot het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde.

Routes

De Oer-IJ Expeditie start bij Huis van Hilde achter het station Castricum. De routes lopen door een gevarieerd landschap, met zowel duin, bos en polder. Op de routes zijn sfeervolle verzorgingsposten ingericht waar wandelaars kunnen uitrusten en genieten van een versnapering. Onderweg is er de verrassende kennismaking met het verleden door acteurs die de geschiedenis naspelen en gidsen die zich posteren op bijzondere plekken en daar iets over vertellen. Meelopen wordt doordoor een bijzondere belevenis. Het thema voor dit jaar blijft nog even geheim.

Stichting Oer-IJ

Het evenement wordt georganiseerd door Le Champion, in samenwerking met de Stichting Oer-IJ. Ook het PWN en Huis van Hilde zijn partners. Inschrijven kan vanaf maandag 15 januari tot en met maandag 30 april. Deelnemers hebben de gelegenheid iets extra’s te doneren voor een goed doel. Het goede doel voor deze editie is de financiering van een lesprogramma waardoor leerlingen op scholen in de regio beter kunnen worden geïnformeerd over de geschiedenis, kwaliteit en kwetsbaarheid van het prachtige buitengebied in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. Kijk voor meer informatie over het evenement op www.oerijexpeditie.nl.