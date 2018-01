Campings met het ultieme vakantiegevoel strijden om Awards

Genomineerden ‘Camping Experience of the Year’ bekend

De genomineerden voor de ‘Camping Experience of the Year-awards zijn bekend. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Kandidaten voor de prijs zijn díe campings, die de vakantieganger het ultieme vakantiegevoel bezorgen. Er zijn zes categorieën in het leven geroepen: ‘Wellness-Spa’, ‘Sport’ en Activiteiten’, ‘Culinair’, ‘Natuur’, ‘Stilte’ en tot slot ‘Fietsen’. Tijdens de Caravana in Leeuwarden (18 t/m 23 januari 2018) wordt elke dag een winnende camping per categorie bekend gemaakt. Robbert Jan Meerpoel, directeur Campingnavigator.com: “Soms zie je als kampeerder door de bomen het bos niet meer. Er zijn zó veel campings in Europa. Daarom hebben we deze prijs ingesteld, die we jaarlijks willen uitreiken aan campings die álles bieden om hun gasten tijdens het verblijf gelukkig te maken.” De uitslag is tot stand gekomen via de reviews op Campingnavigator.com en via een panel van campingconsulenten, dat elk jaar in totaal vele honderden campings bezoekt.

Genomineerde Nederlandse campings per categorie:

Sport en Activiteiten:

Witterzomer, De Papillon

Stilte:

Midden-Drenthe, Geversduin

Fietsen:

De Weyert

Klik hier voor meer informatie.