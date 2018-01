Healthy Fest, het meest sportieve en gezonde festival van Nederland, kondigt de nieuwste motivator aan: Arie Boomsma! Arie is, naast bekend presentator, eigenaar van sportschool Vondelgym en auteur van boeken als Beweeg! voor een gezonder en gelukkiger leven. Als sportman en motivator is Arie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de derde editie van Healthy Fest, dat van 8 tot en met 10 juni 2018 plaatsvindt in Center Parcs De Eemhof, Zeewolde.

Arie Boomsma opende in 2015 samen met vier vrienden Vondelgym, schreef verschillende boeken waaronder het in 2016 uitgegeven Beweeg! voor een gezonder en gelukkiger leven. Hij zal samen met de organisatie het programma voor Healthy Fest ontwikkelen. In aanloop naar dit festivalweekend deelt hij zijn tips en inzichten rondom sport en gezondheid, ook op het festival zelf is hij drie dagen aanwezig om de sportievelingen te begeleiden bij het fitter worden. Samen met vele andere motivators waaronder Kasper van der Meulen en Richard de Leth laat hij drie dagen lang zien hoe sport, mind en food met elkaar verbonden zijn.

Het ieder jaar groeiend evenement Healthy Fest is dé plek om nieuwe sporten uit te proberen en alle trends op het gebied van sport, mind en food te ontdekken. Een heel weekend met je vrienden waarbij je uit een line-up van work-outs, trainingen, lezingen, workshops, ontspanningssessies en challenges onder leiding van professionals, je eigen programma samenstelt, uiteraard in combinatie met heerlijk eten!

Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.healthyfest.nl.