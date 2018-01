Kempers Watersport biedt 1 jaar gratis ligplaats

Crowdfunding door middel van “5 in 4 !”-actie

Bij Kempers Watersport is creatief nagedacht om klanten te laten participeren in het realiseren van een moderne en duurzame haven . Door het creëren van een Win-Win situatie worden nieuwe, luxe steigers gebouwd. Indien een ligplaatshouder bereid is om de ligplaats voor 4 jaar in 2 keer voor 2 jaar vooruit te betalen, dan geeft dit recht op een 5e jaar gratis. Met deze actie, welke “5 in 4 !” genoemd wordt, vrijwaart Kempers de ligplaatshouder ook van eventuele prijsverhogingen in de komende vijf jaar. Daarnaast geeft deelname aan deze actie, wat ook voor nieuwe klanten mogelijk is, recht op zogenaamde VIP voordelen, zoals o.a. gratis gebruik van sup boards en een exclusief eiland aan de Westeinderplassen. “De afgelopen tijd hebben we fors geïnvesteerd, o.a. in zonnepanelen, Wifi op de haven, en een nieuw concept vakantiewoningen .” aldus Bart Kempers. “Het gaat weer bijzonder goed in Nederland en op ons bedrijf, daarom hebben we de smaak te pakken en willen we doorpakken en grote investeringen naar voren halen. We willen onze haven ook verder verduurzamen, daarom gebruiken we waar mogelijk Led verlichting en duurzame materialen. Dit mag niet ten koste gaan van onze faciliteiten, vandaar dat we geïnvesteerd hebben in o.a. Wifi op de jachthaven, maar nu ook in een brede hoofdsteiger. Alle steigers krijgen kunststof dekken, maar ook goede stroomvoorzieningen en lange en brede zijsteigers.” Kempers Watersport ligt aan de Westeinderplassen, middenin het Hollandse Plassengebied. Kempers Watersport is bekend van haar full-service concept. “Wij bieden onze klanten alle mogelijke vormen van watersport midden in de Randstad.” aldus broer Joost Kempers. “Van ligplaats tot het huren van het “Kempers Eiland”. En dat doen we altijd middels onze “Ontzorg filosofie” die ervoor zorgt dat de klant bij ons maximaal kan genieten.”