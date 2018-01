Knuffelen met Koos Konijn voor Het Vergeten Kind

Knuffelen is altijd fijn, maar zondag 21 januari levert het ook echt wat op. De Koos Konijn Foundation gaat op deze Wereldknuffeldag namelijk het land in om omhelzingen te verzamelen bij bekende en minder bekende Nederlanders. Voor iedere omhelzing zal de stichting, die gezinnen die het moeilijk hebben een hart onder de riem steekt, een knuffel doneren aan Het Vergeten Kind. Big Brother Ruud ‘effe knuffelen’ Benard, Monique Smit en enkele leden van het Roompot Wielerteam, waaronder Erik Breukink, Michael Boogerd en Michael Zijlaard, zullen van de partij zijn.

Wie wil knuffelen, kan Koos Konijn vinden van 14.00 tot 17.00 uur op diverse locaties in Den Bosch (onder meer Bisschoppelijk Paleis en Arena), Amsterdam (onder andere de Dam en de Nieuwe Kerk) en Antwerpen. Klik hier voor de routes. Koos Konijn brengt de BN’ers thuis een bezoekje.

“De Koos Konijn Foundation zet zich sinds 2016 in om het geluk en plezier van kinderen te vergroten met onder meer cadeautjes en bezoekjes van onze mascotte Koos Konijn”, vertelt Marc Volleman, woordvoerder van de Koos Konijn Foundation. “En wat is er nou fijner dan op Wereldknuffeldag een opsteker te kunnen geven aan kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben?”

“De meeste ouders en kinderen vinden het heerlijk om samen te knuffelen”, aldus Kim de Witte van Het Vergeten Kind. “Het is ook bewezen dat het goed is voor de ontwikkeling van een kind als het vaak geknuffeld wordt. Maar voor iedereen is dit een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Het Vergeten Kind zet zich in voor deze doelgroep en het is fijn dat dankzij de samenwerking met de Koos Konijn Foundation ook deze kinderen een knuffel ontvangen en zo weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Gelukkiger van knuffelen

Dit jaar is de tweeëndertigste editie van de Wereldknuffeldag. Deze dag werd bedacht in 1986 door de Amerikaanse dominee Kevin Zaborney. Hij koos voor 21 januari omdat deze dag tussen de feestdagen in december en Valentijnsdag in ligt en januari door veel mensen als een sombere maand wordt beschouwd.

Het is wetenschappelijk bewezen dat je van knuffelen gelukkiger wordt. Tijdens het knuffelen komt namelijk het hormoon oxcycotine vrij, ook wel het gelukshormoon genoemd. Dit zorgt voor een blij gevoel. Daarnaast is een stevige knuffel goed voor de gezondheid: het verlaagt de bloeddruk, vermindert stress, versterkt je immuunsysteem en frequente knuffelaars worden minder snel ziek. Het helpt verder ook tegen angst, maakt mensen geduldiger en zorgt voor meer zelfvertrouwen, vooral bij kinderen. En het mooie is: dit geldt zowel voor de ontvanger als voor de gever.