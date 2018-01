VANAF PASEN BUITENPROGRAMMA OP PALEIS HET LOO

30 maart t/m 30 september 2018

Ook al is het hoofdgebouw van Paleis Het Loo de komende drie jaar vanwege de vernieuwing en verbouwing gesloten, van 30 maart t/m 30 september is Paleis Het Loo ‘BuitenGewoon Open’: in de tuinen, stallen en op het voorterrein worden er allerlei publieksevenementen georganiseerd. Vanaf het paleisdak krijgen de bezoekers een uniek uitzicht op ‘oud en nieuw’.

Het paleisdak wordt dagelijks opengesteld voor publiek. Via een lift aan de zijkant van het paleis is het dak toegankelijk voor een goed zicht op de bouwwerkzaamheden op het voorplein en een indrukwekkend uitzicht op de paleistuinen. De tuinen worden dit jaar buitengewoon vol beplant in kleur en hoeveelheid, voor een kleurrijk visueel spektakel. In de tuinen en op het voorterrein vinden er ook dit jaar wederom talloze evenementen plaats, waaronder van 19 t/m 21 mei een Pinksterbrocante en in het weekend van 9 en 10 juni het evenement Koninklijke PK’s, waarbij het Koninklijk Staldepartement acte de présance geeft en paarden, rijtuigen en auto’s van de Koning in actie zijn te zien. Op 29, 30 juni en 1 juli vindt het jaarlijkse Concours d’Élégance plaats; het internationale autoconcours voor klassieke en exclusieve auto’s. Op dinsdagen en woensdagen in de zomervakantie worden de Prinsen- en Prinsessendagen gehouden en elke laatste zondag van de maand Een vrolijke noot, muziek in de paleistuinen. De laatste dagen van augustus vindt het evenement Polo at the palace plaats, waarna het zomerseizoen wordt afgesloten in de September Tuinmaand, met vele extra activiteiten in de paleistuinen. De minitentoonstelling De dieren van Oranje in de stallen toont de bezoeker in foto en film van alles over de huis- en buitendieren die aan het Hof werden gehouden. Kinderen zijn tot slot welkom in het Kinderatelier om kennis te maken met de koninklijke beroepen chauffeur, koetsier, tuinvrouw en architect. Voor een volledig overzicht, data en openingstijden: paleishetloo.nl/zien-doen