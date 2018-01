NP De Hoge Veluwe schoon en toegankelijk

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft vandaag alle zeilen bijgezet om de gevolgen van de zware storm in het Park op te ruimen. Alle autowegen en fietspaden in het Park zijn weer schoon en goed begaanbaar voor bezoekers. Alle andere werkzaamheden zijn tijdelijk stil gelegd om dit in zo kort mogelijke tijd te realiseren. Zo kon alle mankracht voor dit ene doel worden ingezet en was het werk voor donker geschied.Het actieve beheer met systematische boomcontrole dat wordt toegepast in Het Nationale Park De Hoge Veluwe richt zich op het zo veilig mogelijk maken van het Park voor een bezoeker, door het weghalen van dode en kwijnende bomen. Daarnaast wordt er met het actieve beheer aan een stabiel bos gewerkt, dat een dergelijke storm kan doorstaan.In verband met de veiligheid was het Park donderdag na 10.30 uur gesloten. Morgen (vrijdag 19 januari) zal het Park weer geopend zijn.