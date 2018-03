Attractiepark Toverland zoekt scare actors

In Toverland vindt ook dit jaar het populaire Halloween-evenement plaats. Het attractiepark is hiervoor op zoek naar maar liefst tachtig scare actors die het leuk vinden om in de huid van de diverse karakters te kruipen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de audities via de website van Toverland.

Tijdens Halloween in Toverland worden ruim tachtig scare actors ingezet om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen in de diverse scare zones en spookhuizen. Personen die het een uitdaging vinden om de karakterrollen in te vullen, kunnen zich nu aanmelden voor de audities via de website van het attractiepark. Om kans te maken op een rol dienen scare actors in spé minimaal 18 jaar oud te zijn en beschikbaar te zijn tijdens alle zes Halloween-avonden en de audities op 28, 29 en 30 augustus. “Tijdens de audities bekijken we of de acteurs bij Toverland passen en in welke rol ze het beste tot hun recht komen”, vertelt Luke Verhoeven, Coördinator Entertainment. Het Halloween-evenement vindt plaats op 13, 17, 18, 19, 20 en 27 oktober. Toverland is dan geopend tot 23.00 uur.