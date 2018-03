KWBN en Oad breiden samenwerking uit

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Oad hebben de verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst voor 2018 bevestigd en getekend. Sinds enkele jaren werken zij al samen op het gebied van wandelevenementen in Mallorca en Marbella. Vanaf dit jaar zal de aandacht ook worden gevestigd op de ontwikkeling van aansprekende wandelreizen. KWBN en Oad hebben uitgesproken op het gebied van wandelreizen intensiever samen te werken. Wandelaars worden via KWBN actief betrokken bij het ontwikkelen van verschillende wandelreizen, zodat een product ontstaat dat goed aan de wensen van de reizende wandelaar voldoet. Paul Sanders, directeur KWBN: “In 2017 hebben we naar aanleiding van marktonderzoek een merkenstrategie vastgesteld, die de basis is voor de verdere ontwikkeling van wandelproducten voor alle typen wandelaars. De recreatieve wandelaar is daarbij een belangrijke doelgroep. Oad is al langere tijd een gewaardeerde partner van KWBN. Wij kijken ernaar uit om samen met Oad en actieve wandelaars uit onze achterban te komen tot onvergetelijke wandelervaringen in het buitenland.” Arjan Koster, directeur Oad “Wij zijn verheugd met de uitbreiding van onze samenwerking. Vanuit onze doelgroep zien wij een duidelijke behoefte aan een andere, actievere invulling van hun vakanties. Ons wandelreisproduct groeit dan ook als kool. Met deze samenwerking en bundeling van kennis en kunde zijn wij nog beter in staat de juiste reizen aan te bieden aan de wandelaar.”